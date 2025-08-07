Введите ваш ник на сайте
Быстров прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»

Сегодня, 00:43
3

Владимир Быстров высказался о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«За свое место в составе нужно биться. Как бы ты ни относился к тренеру, тебе отведено 10 минут, и ты их должен отпахать на футбольном поле.

Когда выходят на эти 10 минут при счете 1:1 и с недовольным лицом начинают обыгрывать полувяло, а потом отрезает половину команды в концовке матча, я считаю это недопустимо.

Свое недовольство ты можешь показывать в раздевалке, где угодно, но не на футбольном поле. Он мог за эти 10 минут принести пользу, а из-за того, что он обиженный в голове был, он не может принести пользу», – заявил Быстров.

  • У игрока, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
  • Глушенков поучаствовал в 4 матчах нового сезона (145 минут) и получил 1 желтую карточку.

Быстров высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ 17
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство 8
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке» 10
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Глушенков Максим
Stepawingri
1754517623
Ответить
алдан2014
1754524131
Вова,если ты был игрок с характером,то Глущенко в,к сожалению кисейная барышня. Не то поколение
Ответить
boris63
1754531988
Похоже Глушенкову скоро на выход.
Ответить
