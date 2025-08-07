Быстров прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»

Владимир Быстров высказался о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«За свое место в составе нужно биться. Как бы ты ни относился к тренеру, тебе отведено 10 минут, и ты их должен отпахать на футбольном поле.

Когда выходят на эти 10 минут при счете 1:1 и с недовольным лицом начинают обыгрывать полувяло, а потом отрезает половину команды в концовке матча, я считаю это недопустимо.

Свое недовольство ты можешь показывать в раздевалке, где угодно, но не на футбольном поле. Он мог за эти 10 минут принести пользу, а из-за того, что он обиженный в голове был, он не может принести пользу», – заявил Быстров.