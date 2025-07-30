«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной

«Барселона» объявила о сотрудничестве с правительством Демократической Республики Конго.

Стороны заключили спонсорское соглашение, рассчитанное на четыре года. Его цель – продвижение футбола, культуры спорта и мира.

«Соглашение отражает общее стремление развивать многовидовой спорт в ДР Конго, а клуб, со своей стороны, будет способствовать развитию молодых спортсменов страны, передавая свою систему ценностей – неотъемлемую часть модели и стиля «Барсы».

Через сеть Barça Academies клуб организует и разовьет программу спортивных мероприятий – в том числе тренировочные лагеря и клиники – для детей в регионе, охватывая ключевые дисциплины: футбол, баскетбол, гандбол, футзал и хоккей на роликах», – говорится в заявлении каталонцев.