«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной

«Барселона» объявила о сотрудничестве с правительством Демократической Республики Конго.
Стороны заключили спонсорское соглашение, рассчитанное на четыре года. Его цель – продвижение футбола, культуры спорта и мира.
«Соглашение отражает общее стремление развивать многовидовой спорт в ДР Конго, а клуб, со своей стороны, будет способствовать развитию молодых спортсменов страны, передавая свою систему ценностей – неотъемлемую часть модели и стиля «Барсы».
Через сеть Barça Academies клуб организует и разовьет программу спортивных мероприятий – в том числе тренировочные лагеря и клиники – для детей в регионе, охватывая ключевые дисциплины: футбол, баскетбол, гандбол, футзал и хоккей на роликах», – говорится в заявлении каталонцев.
- По информации Mundo Deportivo, «Барса» заработает около 44 млн евро за 4 года сотрудничества.
- В рамках партнерства на тренировочной форме всех профессиональных команд «Барселоны» будет изображен логотип «R.D. Congo – Cœur d’Afrique» («ДР Конго – Сердце Африки»).
- На обновленном «Камп Ноу» откроется Дом ДР Конго.
Источник: сайт «Барселоны»