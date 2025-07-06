Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита КЧМ: раскрыты шансы всех полуфиналистов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира 2025 года после завершения 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Вероятность победы французского «Пари Сен-Жермен» – 38.54%. Шансы английского «Челси» оцениваются в 33.86%, а испанского «Реала» – в 24.67%. Самые низкие шансы у бразильского «Флуминенсе» – 2.93%.

В первом полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Вторая пара квартета сильнейших на турнире – французский «ПСЖ» и испанский «Реал». Эти матчи пройдут 8 и 9 июля. Победители в парах поборются за титул 13 июля.