Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» в 1/8 финала КЧМ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о футболе на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счетом 4:3.
Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», – сказал Лавров.
- «Аль-Хиляль» выбил «Сити» из КЧМ на стадии 1/8 финала.
- Следующий соперник – «Флуминенсе» (4 июля, 22:00 мск).
Источник: «Р-Спорт»