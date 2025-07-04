Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» в 1/8 финала КЧМ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о футболе на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», – сказал Лавров.