Победа «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» стала уникальной

«Аль-Хиляль» в 1/8 финала клубного чемпионата мира победил «Манчестер Сити» (4:3).
Уникальность победы саудовцев заключается в том, что впервые в истории какой-либо азиатский клуб обыграл европейский в официальном матче.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Бернарду Cилва на 9-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й и Фил Фоден на 104-й.
- У «Аль-Хиляля» дубль сделал Маркос Лeoнардо, отличившийся на 46-й и 112-й минутах, также забили Малком на 52-й и Калиду Кулибали на 94-й.
- «Манчестер Сити» не выиграет трофеев в 2025 году.
Источник: «Бомбардир»