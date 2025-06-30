«По всем правилам арифметики»: Медведев отрицает перенос 100-летия «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал новое заявление о юбилейном сезоне.
- 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
- Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
- Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».
«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь – 100-й сезон.
Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие.
Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, – это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», – сказал Медведев.
Источник: ТАСС