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  • «По всем правилам арифметики»: Медведев отрицает перенос 100-летия «Зенита»

«По всем правилам арифметики»: Медведев отрицает перенос 100-летия «Зенита»

30 июня 2025, 16:29
18

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал новое заявление о юбилейном сезоне.

  • 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
  • Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
  • Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь – 100-й сезон.

Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие.

Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, – это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (18)
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Красногвардейчик
1751290315
Похоже на смену главного комика Питера Орлова, пришёл новый))) Не менее смешной
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ScarlettOgusania
1751291701
из этих 100 сезонов бом.жи 10 сезонов провели в "лучшей лиге мира", периодически ныряя в неё...) так что по всем правилам арифметики - у вас только 90-й сезон в высшей лиге (РПЛ)...
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andr45
1751294321
СПРАВКА ДЛЯ МЕДВЕДЕВА Как известно, футбольный клуб «Зенит» ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени СТАЛИНА. Весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита», официальной датой рождения которого ныне принято считать 25 мая 1925 года. В первые годы своего существования команды эти, постоянно меняя составы, объединяясь и снова разделяясь, выступали на уровне внутризаводских соревнований. В 1930 г. под названием «Команда ЛМЗ им. Сталина» заявку на участие в чемпионате города. в 1936 г.  после передачи физкультурников ЛМЗ под эгиду ДСО «Сталинец» была переименована в «Сталинец», В первенстве страны «Сталинец» стартовал в группе «Б» первенства СССР. Первый матч был сыгран 27 мая в 1936 г. в Днепропетровске против «Динамо».  Зимой 1939/40 произошел перевод физкультурников из ДСО «Сталинец» в ДСО «Зенит».
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andr45
1751294594
МЕДВЕДЕВ «мы отметили юбилей, а теперь – 100-й сезон. » 100-й сезон чего? Первенства завода,? Но это тоже, что и первенство двора)
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odessakmv
1751296616
эээххх... и снова напомню в 1976-ом было два чемпионата (сезона)... а в 42-44 не было вообще... 41-й прервали, 45-й наверное не играли.... да и в 1925-ом что-то не припоминается?! там вроде как нынешний ЧМ раз в 4 года играли до 36-ого.... Итого: около 93-94 максимум... но это хорошо, можно еще лет 7 столетие праздновать на народном достоянии
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Plyash
1751297713
Медведь быкует ,что ему ещё остаётся . Ну не умеет животное своих ошибок признавать .
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PAREVG.
1751297953
Желаем зиниту Сто лет юбилеев! Сто лет юбилеев – сто лет без трофеев!
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slavа0508
1751299621
Посмешище . по всем правилам это уже идёт 101 год ...столетие уже уплыло ... он что думает сейчас царская Россия не кто считать не умеет ... хотя им буржуем этого ох как хочется ....
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Niklas80
1751299665
Фу, мля, какой же он токсичный.
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rash1959
1751300059
При рождении первый год и называют первым, но никак не нулевым. Даже 99 минут с секундами на табло считают сотой минутой. Но у этого чела есть своё мнение, видимо он считает, что эта минута называется минутой после 99-й или минутой перед 100-й. Типа как вагон №8 идёт после седьмого или перед девятым.
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