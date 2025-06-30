«По всем правилам арифметики»: Медведев отрицает перенос 100-летия «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал новое заявление о юбилейном сезоне.

25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.

Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».

Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь – 100-й сезон.

Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие.

Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, – это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», – сказал Медведев.