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Тренер «Челси» резко высказался об остановке матча на клубном ЧМ

Сегодня, 11:38

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с остановкой матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Бенфикой» (4:1).

«Мы ничего не позволяли сопернику и имели достаточно моментов, чтобы выиграть матч. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась. Лично для меня это не футбол.

Прервали уже седьмой, восьмой, девятый по счету матч. Думаю, это шутка, если честно, а не футбол. Это не для нас. Нельзя находиться в помещении [так долго].

Это что-то совершенно новое, но мне трудно это понять. Я понимаю, что по соображениям безопасности нужно приостановить игру. Но если вы приостановите семь, восемь игр, это значит, что здесь, вероятно, неподходящее место для проведения этого соревнования.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я уже сказал, что это фантастическое соревнование. Это клубный чемпионат мира. Он топовый. Мы рады попасть в число восьми лучших команд. Мы рады побеждать.

Но что-то происходит, шесть, семь игр приостановливали, вероятно, для этого решения нужна причина, потому что приостанавливать игру ненормально. На чемпионате мира сколько игр приостановлено? Ноль, наверное. В Европе сколько игр? Ноль.

Мы здесь, две недели, они уже приостановили шесть, семь игр. Для меня лично это проблема. Но я говорю как тренер.

Потому что, когда вы два часа находитесь в помещении, вы пытаетесь удержать футболистов в игре, но в течение двух часов они из соображений безопасности общаются с семьей, которая находится снаружи. Они что-то едят, играют, смеются. Как вы можете удерживать их два часа внутри, сосредоточенными? Это шутка.

Вот почему я это сказал. Мы довольны. Мы рады быть здесь. Мы счастливы участвовать в этом соревновании. Но это что-то ненормальное», – сказал Мареска.

  • Игра была остановлена за 4 минуты до конца основного времени из-за дождя и молний при счете 1:0 в пользу «Челси».
  • После двухчасовой паузы игра возобновилась. «Бенфика» сравняла счет. Матч перешел в дополнительное время, где «Челси» довел дело до разгрома.
  • Эта игра стала 6-й не текущем клубном ЧМ, которая была прервана из-за непогоды.

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Источник: ESPN
Клубный чемпионат мира Челси Бенфика Мареска Энцо
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