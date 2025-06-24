Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» с клубного ЧМ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче 3-го тура группы B клубного чемпионата мира над «Ботафого» (1:0) сказал, что гордится выступлением подопечных, несмотря на вылет из турнира.

«Разочарованы, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе – это неплохо, но мы пострадали из-за матча с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло нам вред.

Сегодня, когда должен был быть назначен пенальти, [судьи] посмотрели повторы предыдущих эпизодов, чтобы избежать его... Снова то же самое... Мы более чем четко понимаем, что нам нужно улучшить, и это помогает нам совершенствоваться.

Я не собираюсь останавливаться на эпизоде с возможным пенальти на Хулиане Альваресе. Я хочу поздравить соперника, который использовал все, что у него было. Они защищали то, что и должны были. Когда ты хорошо защищаешься и хорошо атакуешь, у тебя больше шансов на победу».

Горжусь работой ребят на турнире. Мы выложились полностью. Мы выиграли два матча из трех... И, к сожалению, вылетели», – сказал Симеоне.