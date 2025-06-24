«Локомотив» привлек четырех игроков молодежки к сборам с основным составом

«Локомотив» сообщил о привлечении нескольких молодых футболистов к тренировкам с главной командой.

На сборы с основным составом были вызваны:

«На сегодняшний день можно сказать, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Воспитание своих футболистов для основного состава – огромный труд большого количества сотрудников Клуба и Академии.

Большое спасибо руководству Клуба и главному тренеру Михаилу Михайловичу [Галактионову] за веру, поддержку и предоставленный шанс для ребят.

Уверен, что это только начало. Желаю парням продемонстрировать на сборе основы все свои сильные качества.

Их пример доказывает, что у каждого воспитанника «Локомотива» есть шанс заиграть на самом высоком уровне. Будущее начинается здесь», – заявил заместитель генерального директора «Локо» по развитию молодeжного футбола Борис Ротенберг.