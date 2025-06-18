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  • Сафонов поделился впечатлениями от посещения парка Universal Studios в Голливуде

Сафонов поделился впечатлениями от посещения парка Universal Studios в Голливуде

Сегодня, 09:23
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов во время клубного чемпионата мира вместе с женой побывал в парке Universal Studios

«После жаркого первого матча сегодня дали больше времени на отдых. Так что мы с Маришей рванули в Universal Studios в Голливуде. По эмоциям мне понравилось больше, чем в Диснейленде. Думаю, потому что тематика этого парка больше была мне по душе🤷🏻‍♂️

Кайфанул с Симпсонов, Миньонов, Марио, замка Хогвартс, а также нас здорово облили водой на горке в части Парка Юрского Периода😁

Классные тематические зоны, которые интересно дополняют друг друга. Мы справились где-то за 4 часа. Успели прокатиться почти на всех горках, поиграли в лохотроны и зашли во все местные тематические магазины. Ещe у нас есть добрая традиция раздавать выигранные игрушки детям на месте.

В этот раз себе оставил только плюшевую банку пива Duff из Симпсонов😁

Крутая атмосфера, остался доволен поездкой. Это тот случай, когда получил то, на что рассчитывал👌

Изначально ехал посетить Спрингфилд из Симпсонов, но порадовали и другие Universal территории🙂

Классно провели время. День пролетел незаметно. А теперь снова за работу 💪🏼

P.s. Сейчас там идет стройка большого аттракциона. Пишут, что закончат в 2026, так что любителям американских горок лучше подождать, так как на данный момент большая часть горок или для детей, или в них используется визуальная составляющая (просто сидишь в кабинке перед экраном) 🥲» – написал Сафонов.

  • В своем первом матче клубного чемпионата мира-2025 15 июня «ПСЖ» разгромил «Атлетико» со счетом 4:0. Игра проходила в городе Пасадина, пригороде Лос-Анджелеса.
  • Второй матч парижан против «Ботафого» пройдет там же 19 июня.
  • Сафонов в игре с «Атлетико» остался в запасе.

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Источник: телеграм-канал «ТягаМотина»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (1)
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NewLife
1750233351
Б., сколько можно желтеть(((( Пох на ваши путевые заметки.
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