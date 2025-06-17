Баджо приехал на клубный ЧМ и сделал подарок Месси

В США встретились Лионель Месси и Роберто Баджо.

Итальянец решил посетить клубный чемпионат мира, стартовавший 15 июня.

Баджо подарил Месси футболку сборной Италии образца ЧМ-1994 со своей фамилией.

31 год назад итальянцы дошли до финала мирового первенства, где уступили в финале Бразилии по пенальти. Баджо тогда не реализовал 11-метровый удар.

«Какая прекрасная встреча! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок и за прекрасную беседу. Ты легенда футбола. Всегда будем тебе рады», – написал Месси в соцсетях.