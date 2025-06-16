Симеоне отказался жаловаться на судейство после разгрома «Атлетико» от «ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» (0:4) в матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе B.
– В одной игре получились два разных тайма. В первом соперника был лучше. Не столько в создании голевых моментов, сколько в контроле игры. Они также действовали решительно. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна. В ответ они сразу же провели хорошую контратаку и сделали счет 2:0.
Во втором тайме мы боролись и забили гол в одном из эпизодов, в которых игра продолжалась, но в этом случае ВАР позвал судью. После незасчитанного гола стало сложно. Затем был удален Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.
– Вы понимаете решение судьи не засчитывать гол?
– Мне скучно говорить на одни и те же темы. Так мы всегда выглядим жертвами, но я не чувствую себя жертвой чего-либо. Мы играли против отличного соперника, который был лучше нас. Но детали очевидны.
– Чего не хватило команде?
– Соперник больше владел мячом и проявлял характер. Мы не смогли вернуть себе мяч, но у нас хватило рассудительности и терпения, чтобы заставить их обороняться. Могли сравнять счет после удара Гризманна, но вратарь отразил удар, и мы остались в сложной ситуации. Проигрывать со счетом 0:4 очень неприятно, но все зависит от нас.
- На 58-й минуте из-за фола в атаке судья Иштван Ковач отменил гол Хулиана Альвареса, а на 78-й у «Атлетико» был удален Клеман Лангле.
- Голы у «ПСЖ» забили Фабиан Руис на 19-й минуте, Витинья на 45+1-й, Сенни Маюлу на 87-й и Ли Кан Ин с пенальти на 90+7-й.