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  • Симеоне отказался жаловаться на судейство после разгрома «Атлетико» от «ПСЖ»

Симеоне отказался жаловаться на судейство после разгрома «Атлетико» от «ПСЖ»

Сегодня, 11:02

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» (0:4) в матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе B.

– В одной игре получились два разных тайма. В первом соперника был лучше. Не столько в создании голевых моментов, сколько в контроле игры. Они также действовали решительно. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна. В ответ они сразу же провели хорошую контратаку и сделали счет 2:0.

Во втором тайме мы боролись и забили гол в одном из эпизодов, в которых игра продолжалась, но в этом случае ВАР позвал судью. После незасчитанного гола стало сложно. Затем был удален Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.

– Вы понимаете решение судьи не засчитывать гол?

– Мне скучно говорить на одни и те же темы. Так мы всегда выглядим жертвами, но я не чувствую себя жертвой чего-либо. Мы играли против отличного соперника, который был лучше нас. Но детали очевидны.

– Чего не хватило команде?

– Соперник больше владел мячом и проявлял характер. Мы не смогли вернуть себе мяч, но у нас хватило рассудительности и терпения, чтобы заставить их обороняться. Могли сравнять счет после удара Гризманна, но вратарь отразил удар, и мы остались в сложной ситуации. Проигрывать со счетом 0:4 очень неприятно, но все зависит от нас.

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Источник: As
Клубный чемпионат мира Атлетико ПСЖ Симеоне Диего
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