Стало известно, кто представлял Россию в США на гала-ужине в честь КЧМ-2025

Накануне в США прошел гала-ужин по случаю старта клубного чемпионата мира-2025.
На мероприятии была представительница России – модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева. Среди прочего, она сфотографировалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
- 41-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
- В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
- В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.
Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике
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Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой