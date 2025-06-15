Стало известно, кто представлял Россию в США на гала-ужине в честь КЧМ-2025

Накануне в США прошел гала-ужин по случаю старта клубного чемпионата мира-2025.

На мероприятии была представительница России – модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева. Среди прочего, она сфотографировалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

41-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.

В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.

В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.

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