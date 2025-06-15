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  • Стало известно, кто представлял Россию в США на гала-ужине в честь КЧМ-2025

Стало известно, кто представлял Россию в США на гала-ужине в честь КЧМ-2025

Сегодня, 10:15
8

Накануне в США прошел гала-ужин по случаю старта клубного чемпионата мира-2025.

На мероприятии была представительница России – модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева. Среди прочего, она сфотографировалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

  • 41-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
  • В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
  • В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.

Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

Бывшая девушка Смолова Лопырева показала роскошную фигуру на пляже

Бывшая девушка Смолова Лопырева похвасталась соблазнительной грудью в купальнике

Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой
Клубный чемпионат мира Россия. Премьер-лига
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Комментарии (8)
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1749974436
А кто её уполномочил "представлять Россию",интересно? НА каждом светском мероприятии в мире,невзирая на идущую СВО,есть российские...,но это не означает,что они кого-то представляют,кроме своей плоти.
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Айболид
1749975690
Какой чемионат , такие и делегаты .
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кайрос
1749977329
В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.===== Дык тады на пенсии должна быть.Раз прошлый век упомянули.Гы гы
Ответить
кайрос
1749977552
Внизу статьи ссылки------- Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике Бывшая девушка Смолова Лопырева показала роскошную фигуру на пляже Бывшая девушка Смолова Лопырева похвасталась соблазнительной грудью в купальнике Как то резко Бомба прекратила эту тему про пышные груди и красные лифчики....Наверное после жалоб Семеныча и Клитера.Гы гы
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Цугундeр
1749978386
Федя вах.уе))
Ответить
Пригожин Женя
1749980035
Ох боюсь даже представить чем она заслужила это право... Хотя по довольному лицу инфантино, видно чем...
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