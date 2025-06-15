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  • На «Матч ТВ» уничижительно высказались о клубном ЧМ, который покажет Okko

На «Матч ТВ» уничижительно высказались о клубном ЧМ, который покажет Okko

Сегодня, 00:52
15

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил о низком интересе к клубному ЧМ.

«Никакого интереса к турниру в США нет. Пересаживают зрителей по одной простой причине – билеты не продаются, некоторые стадионы полностью закрывают верхние ярусы и не продают туда билеты. Эти ярусы не должны попадать в трансляцию.

Жадность Джанни Инфантино в действии. Генеральная репетиция перед ЧМ – двойка. Очевидно, что маркетинговая команда ФИФА и местные огребут по итогам по полной. Вопросы будут как у клубов, так и у спонсоров с DAZN (за что ярд за трансляции платить?!?). Первый блин даже не комом, а уже в мусор даже до старта», – написал Конов.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Клубный чемпионат мира
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Комментарии (15)
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1749964211
А в РПЛ не так? После введения фан-уйди, не то что сектора пустуют, целые ярусы закрыты. Езжу из области в Ростов на футбол периодически, онлайн-продажа билетов начинается с 5-6 открытых секторов, только по мере их заполнения, открывают ещё сектора для продаж. В результате, я покупаю билет не туда куда хочу, а туда куда можно. Посещаемость завышают, я сижу на трибуне, 45тысячный стадион явно заполнен на треть, в итоге объявляют посещаемость 25 тысяч. В тв трансляции, Матч тоже даёт только правильную картинку заполненных трибун. В чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают.
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Plyash
1749966753
Перенасытили мировой футбольный календарь чиновники из фифы , всё никак не захлебнутся от своей алчности . Сплошные турниры , конца и края не видно . Голову можно сломать . Меру надо знать , господа толстосумы .
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Garrincha58
1749969823
а мне лично нас..ть ходят там на футбол или нет мне вообще нас...Ъ на этих янков мне интересен футбол, а кто сколько загребёт в карманы пофиг
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САДЫЧОК
1749969833
Инфантино тот еще хмырь. МатчТв некомпетентные жалкие людишки. КЧМ даст новых звезд . Это большая ярмарка все нового в футболе. Победить в этом турнире очень престижно, так как участвует очень много команд!
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Ивантеевец
1749972474
Вообще сама идея турнира весьма сомнительна. После сезона, где ведущие игроки провели по 60 игр нагружать их еще больше такая себе затея. Да и состав участников весьма сомнительный - про половину либо что-то слышали краем уха, либо вообще ничего не знают. Ну кому в здравом уме будет интересно противостояния арабского и новозеландского клубов?
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BRO_football
1749973770
Обычно на турнирах, не имеющих никакого значения, команды заявляют вторые составы, чтобы звёзды смогли отдохнуть. А тут даже звёзд пригласили. Видимо, жадный Инфантино очень попросил, чтобы у зрителей оставался высокий интерес к турниру.
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Skull_Boy
1749975537
Если брать в целом Газпром-медия, то это самый убогий холдинг, где был уничтожен самый топовый канал по показу фильмов ТВ-3, а теперь утопили даже НТВ, а про Даун ТВ и вовсе надо молчать, и только остается им именно НЫТЬ, как fakeid, и показывать проплаченную свою же шушеру и никому ненужный бильярд с боулингом и дартсом
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FCSpartakM
1749975925
когда матч тв последний раз транслировал из-за рубежа?
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Коста008
1749976489
Забавно. Упустили финал ЛЧ, теперь упустили первый исторический розыгрыш КЧМ...Мало болельщиков? Ну так турнир проводится в стране, где футбол - не спорт "намбер уан", проводили бы его в Латинской Америке или Европе - проблем с посещаемостью не было бы! Это попытка выдать свою несостоятельность за "победу" и дальновидность. Okko наоборот тут хочется похвалить - седлают первыми, рискованно - безусловно, но если выстрелит КЧМ - будут на коне, потом вы еще будете у них трансляции выкупать. Да и потом - делать такое заявление после одного матча, когда играли две не самые известные команды этого турнира (при всем уважении к Месси и Ко) - это очередной раз показывает желание оправдаться за свое бездействие. Достаточно вспомнить как несколько лет назад, когда был тендер на показ РПЛ, Матч только за счет админ ресурса перебил предложение Okko на показ РПЛ, а так бы сидел и без него, транслируя наверно только "Лучшую лигу мира" и Кубок
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Artemka444
1749986354
Матч ТВ молчал бы в тряпочку
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