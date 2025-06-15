На «Матч ТВ» уничижительно высказались о клубном ЧМ, который покажет Okko

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил о низком интересе к клубному ЧМ.

«Никакого интереса к турниру в США нет. Пересаживают зрителей по одной простой причине – билеты не продаются, некоторые стадионы полностью закрывают верхние ярусы и не продают туда билеты. Эти ярусы не должны попадать в трансляцию.

Жадность Джанни Инфантино в действии. Генеральная репетиция перед ЧМ – двойка. Очевидно, что маркетинговая команда ФИФА и местные огребут по итогам по полной. Вопросы будут как у клубов, так и у спонсоров с DAZN (за что ярд за трансляции платить?!?). Первый блин даже не комом, а уже в мусор даже до старта», – написал Конов.