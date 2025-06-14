Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Сафонов поделился впечатлениями от первых дней в США

Сегодня, 09:44
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о пребывании в США, куда команда прилетела для подготовки к клубному ЧМ.

«Мы уже три дня как в Лос-Анджелесе. Есть ощущение, что джетлаг по большей части обошел меня стороной.

Спать во время 12-часового перелета я не стал, поэтому по приезде в гостиницу к 10 вечера вырубился моментально. В течение трех ночей время от времени просыпаюсь, но выспаться удается.

Тренировки проходят утром, а днем в нашем расположении свободные часы, которые мы не тратим, лежа в номерах, а выходим смотреть город.

Вчера играли в мини-гольф. Пару дней назад случайно зашли в кинотеатр. В итоге, мое знакомство с фильмом «Миссия невыполнима» началось с последней части и сразу на английском.

LA встретил прекрасной погодой. Поэтому стараюсь увидеть как можно больше, пока есть время», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • «ПСЖ» на групповом этапе КЧМ сыграет с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтлом».
  • В сезоне-2024/25 парижане оформили требл – Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Еще по теме:
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
Три россиянина могут сыграть на клубном чемпионате мира 2
Семин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев 8
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Клубный чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1749884151
Так там же в огне все! Кто неправду глаголит?
Ответить
Круче чем вареные яица
1749890186
Случайно зашли на трансгендер-стриптиз.
Ответить
Главные новости
ФотоГреческий клуб объявил о назначении Николича
12:36
4
Игрок клуба РПЛ находится в Иране: «Как всe может быть хорошо, когда такое происходит?»
12:24
2
Семин прокомментировал назначение Карпина в «Динамо»
12:12
4
Французский клуб пытается перехватить тренера у ЦСКА
12:00
3
Булыкин назвал задачу Карпина в «Динамо»
11:40
2
«Спартак» подпишет полузащитника: известны два кандидата
11:27
10
Гасперини попросил «Рому» избавиться от украинца
11:11
4
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя топ-форвардами
10:51
1
Пономарев спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо» в дебютном сезоне Карпина
10:43
2
Футболист «Интера» не может улететь из Ирана из‑за военных действий
10:35
19
Все новости
Все новости
Глава «Видада» рассказал о несостоявшемся подписании Роналду
11:50
Сафонов поделился впечатлениями от первых дней в США
09:44
3
Месси высказался об участии в клубном ЧМ
Вчера, 23:34
ФотоТри россиянина могут сыграть на клубном чемпионате мира
Вчера, 00:46
2
Раскрыт призовой фонд клубного чемпионата мира
12 июня
Модрич пройдет медосмотр для новой команды после клубного ЧМ
12 июня
Сафонов стал первым футболистом из России в истории клубного чемпионата мира
12 июня
1
ФотоСафонов выложил фото с Хвичей перед вылетом на клубный ЧМ
10 июня
2
Суперкомпьютер вычислил главных фаворитов клубного ЧМ
9 июня
1
Дортмундская «Боруссия» готова продать вингера в «Челси» за 70 миллионов евро
9 июня
Забарный сообщил о желании перейти в «ПСЖ»
8 июня
5
Назван клуб, который приглашал Роналду для участия в клубном чемпионате мира
8 июня
Матчи клубного ЧМ рискуют пройти при полупустых трибунах
5 июня
2
Фото«Аль-Хиляль» утвердил Индзаги на посту главного тренера
5 июня
4
Стало известно, какая привилегия появится у победителя клубного ЧМ
5 июня
1
Определен последний участник клубного ЧМ
1 июня
Букмекеры определили фаворитов клубного ЧМ
12 мая
2
CAS вынес решение по мексиканскому клубу, исключенному с клубного ЧМ-2025
6 мая
Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ
29 апреля
3
Названа сумма, которую российский вещатель заплатил за права на КЧМ
29 апреля
Стал известен вещатель КЧМ-2025 в России
28 апреля
ФИФА исключила участника клубного ЧМ-2025
21 марта
3
Клубный чемпионат мира 2025: 32 команды, 12 стадионов и битва за мировое господство в футболе
9 марта
1
Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»
2023.12.24 14:14
ФотоДе Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году
2023.12.24 09:11
1
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
2023.12.24 09:04
Родри – о грубом подкате против него в финале КЧМ: «Я чуть не заплакал»
2023.12.24 08:21
Уткин: «Грядущий КЧМ безнадежно опоздал»
2023.12.23 14:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 