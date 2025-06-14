Сафонов поделился впечатлениями от первых дней в США

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о пребывании в США, куда команда прилетела для подготовки к клубному ЧМ.

«Мы уже три дня как в Лос-Анджелесе. Есть ощущение, что джетлаг по большей части обошел меня стороной.

Спать во время 12-часового перелета я не стал, поэтому по приезде в гостиницу к 10 вечера вырубился моментально. В течение трех ночей время от времени просыпаюсь, но выспаться удается.

Тренировки проходят утром, а днем в нашем расположении свободные часы, которые мы не тратим, лежа в номерах, а выходим смотреть город.

Вчера играли в мини-гольф. Пару дней назад случайно зашли в кинотеатр. В итоге, мое знакомство с фильмом «Миссия невыполнима» началось с последней части и сразу на английском.

LA встретил прекрасной погодой. Поэтому стараюсь увидеть как можно больше, пока есть время», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.