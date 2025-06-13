Месси высказался об участии в клубном ЧМ

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

«Это интересный турнир. Меня захватывает возможность принять в нем участие. Мои ожидания отличаются от тех, которые у меня были, когда я играл за другие команды, но я очень хочу соревноваться с лучшими и добиться успеха.

Сюда приедут отличные команды со всего мира, и это вдохновляет многих. Для нас это первый раз, новый и необычный турнир, именно поэтому это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом в США.

Это прекрасная возможность для южноамериканских команд, а также для тех, которые растут. Они могут соревноваться с европейскими клубами – лучшими, теми, кто на вершине игры и которыми все восхищаются», – сказал Месси.