Раскрыт призовой фонд клубного чемпионата мира

Общий призовой фонд грядущего клубного чемпионата мира – 1 миллиард долларов. Это более чем в два раза меньше, чем призовой фонд минувшего сезона Лиги чемпионов.

Победитель клубного чемпионата мира единолично получит 125 миллионов долларов.

«Я не буду сейчас говорить о том, что это репетиция грядущего ЧМ для США, про крутое географическое (и статусное) представительство. Я понимаю, что все футболисты после такого тяжелого сезона дико устали. Нет, не устали. Задолбались. Кому-то этот футбол может быть уже по боку. Они хотят наконец увидеть свои семьи, лежать с ними на пляже и пить текилу кокосовую воду.

Но есть один солидный аргумент, который гарантирует нам с вами, что тотальное большинство клубов будут неистово биться на КЧМ.

Деньги. Просто посмотрите, какие тут деньжищи! Не обращайте внимание на то что призовой фонд меньше, чем в ЛЧ – тут и участников чуть меньше, и перераспределение будет другим. Тут за очень короткий путь ты уже получишь, как говорил классик, денежку на карту. А победитель КЧМ всего за 7 матчей заберет 125 миллионов долларов.

Хорошая мотивация?» – написала ведущая Okko Дарья Исаева.