Модрич пройдет медосмотр для новой команды после клубного ЧМ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пройдет медосмотр и выполнит другие формальности для перехода в «Милан» после клубного чемпионата мира-2025.

Хорват хочет сосредоточиться на игре за «Мадрид» на максимально возможном уровне до самого конца и не будет делать никаких шагов по переходу до завершения турнира.