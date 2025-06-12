Модрич пройдет медосмотр для новой команды после клубного ЧМ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пройдет медосмотр и выполнит другие формальности для перехода в «Милан» после клубного чемпионата мира-2025.
Хорват хочет сосредоточиться на игре за «Мадрид» на максимально возможном уровне до самого конца и не будет делать никаких шагов по переходу до завершения турнира.
- Срок контракта 39-летнего Модрича с «Реалом» истекает летом 2025 года.
- Хорват в этом сезоне провел за «Мадрид» 57 матчей, забил 4 гола, отдал 9 передач.
- Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 14 июня по 13 июля в США.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X