Сафонов стал первым футболистом из России в истории клубного чемпионата мира

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на клубный чемпионат мира-2025 в США под номером 39. Он стал первым в истории игроком из РФ, который попал в список участников турнира.
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. Нынешнее соревнование станет уже 21-м по счету. Оно стартует 14 июня и завершится 13 июля.
Предстоящий турнир впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд, до этого в него выступали 6-8 клубов.
- Всего в заявку «ПСЖ» на ЧМ вошли 24 игрока, из них 4 голкипера. Помимо Сафонова это итальянец Джанлуиджи Доннарумма, испанец Арнау Тенас и француз Люка Лавалле.
- На групповом этапе «ПСЖ» сыграет с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Матчи парижан пройдут 15, 19 и 23 июня.
Источник: «Бомбардир»