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  • Сафонов стал первым футболистом из России в истории клубного чемпионата мира

Сафонов стал первым футболистом из России в истории клубного чемпионата мира

Сегодня, 09:52

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на клубный чемпионат мира-2025 в США под номером 39. Он стал первым в истории игроком из РФ, который попал в список участников турнира.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. Нынешнее соревнование станет уже 21-м по счету. Оно стартует 14 июня и завершится 13 июля.

Предстоящий турнир впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд, до этого в него выступали 6-8 клубов.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сафонов Матвей
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