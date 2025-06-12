Сафонов стал первым футболистом из России в истории клубного чемпионата мира

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на клубный чемпионат мира-2025 в США под номером 39. Он стал первым в истории игроком из РФ, который попал в список участников турнира.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. Нынешнее соревнование станет уже 21-м по счету. Оно стартует 14 июня и завершится 13 июля.

Предстоящий турнир впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд, до этого в него выступали 6-8 клубов.