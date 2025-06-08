Забарный сообщил о желании перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» надеется приобрести украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута» до старта клубного чемпионата мира. Игрок уже сообщил своим агентам о желании выступать за парижан.
Английский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов, однако парижане пока не предлагают такую сумму.
У «ПСЖ» осталось в запасе два дня, чтобу осуществить трансфер до начала клубного чемпионата мира.
Сообщается также, что «Борнмут» близок к покупке 23-летнего защитника «Ренна» Адриена Трюффера.
- 22-летний Забарный в минувшем сезоне провел за «Борнмут» 39 матчей, отдал 1 передачу.
- Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: L'Equipe