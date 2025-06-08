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Забарный сообщил о желании перейти в «ПСЖ»

Вчера, 16:33
5

«ПСЖ» надеется приобрести украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута» до старта клубного чемпионата мира. Игрок уже сообщил своим агентам о желании выступать за парижан.

Английский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов, однако парижане пока не предлагают такую сумму.

У «ПСЖ» осталось в запасе два дня, чтобу осуществить трансфер до начала клубного чемпионата мира.

Сообщается также, что «Борнмут» близок к покупке 23-летнего защитника «Ренна» Адриена Трюффера.

  • 22-летний Забарный в минувшем сезоне провел за «Борнмут» 39 матчей, отдал 1 передачу.
  • Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: L'Equipe
Клубный чемпионат мира Франция. Лига 1 Ренн Борнмут ПСЖ Трюффер Адриен Забарный Илья
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Комментарии (5)
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DMитрий
1749391553
Прикольно видеть ситуацию, когда за хохла хотят 70 000 000 евро и это вроде норм в европе и никто из себя возмущения не изрыгает. А когда Зенит покупает игроков из состава сборной Бразилии, пусть не всегда основы, но всё же где-то близко, за 30-35 млн., то такая вонь на Северную Столицу со всей России находит, что есть стойкое ощущение - не Питер на болотах построен, а вся остальная страна на очистных...
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Цугундeр
1749392852
Безупречный бизнес, на безупречном поприще.. А гавнористалище побоку.(
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