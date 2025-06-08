Забарный сообщил о желании перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» надеется приобрести украинского защитника Илью Забарного у «Борнмута» до старта клубного чемпионата мира. Игрок уже сообщил своим агентам о желании выступать за парижан.

Английский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов, однако парижане пока не предлагают такую сумму.

У «ПСЖ» осталось в запасе два дня, чтобу осуществить трансфер до начала клубного чемпионата мира.

Сообщается также, что «Борнмут» близок к покупке 23-летнего защитника «Ренна» Адриена Трюффера.