Определились 23 участника общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в субботу и воскресенье, определились еще 6 участников общего этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

Ими стали «Айнтрахт», «Боруссия Д», «Арсенал», «Спортинг», «Вильярреал» и «Галатасарай».

В матче 34-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» в гостях выиграл у «Фрайбурга» со счетом 3:1 и закончил сезон на 3-м месте. Поражение «Фрайбурга» позволило дортмундской «Боруссии», выигравшей у «Хольштайна» (3:0), подняться на итоговое 4-е место, дающее право на место в ЛЧ.

«Арсенал» в 37-м туре АПЛ победил «Ньюкасл» со счетом 1:0 и закрепился на 2-м месте в чемпионате Англии с 71 очком. У ближайших преследователей по 66 баллов. Клуб уже не опустится ниже 3-го места в АПЛ. Математические шансы обогнать лондонцев сохраняет только «Манчестер Сити», который имеет в активе 65 очков и провел на игру меньше.

«Вильярреал» в матче 37-го тура Примеры победил в гостях «Барселону» со счетом 3:2. Это позволило ему оторваться от занимающую 6-ю строчку «Бетиса» и гарантировать себе 5-е место в Ла Лиге, дающее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов. За тур до финиша у «Вильярреала» стало 67 очков, у «Бетиса», проигравшего «Атлетико» (1:4), осталось 59.

«Спортинг» стал чемпионом Португалии, обыграв в матче последнего 34-го тура «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:0. Его преследователь «Бенфика» в гостях сыграла вничью с «Брагой» (1:1). «Спортинг» закончил сезон с 82 очками. «Бенфика» осталась 2-й с 80 баллами.

«Галатасарай» стал чемпионом Турции за два тура до финиша турнира после победы над «Кайсериспором» (3:0). Команда занимает в Суперлиге 1-е место с 89 очками и стала недосягаема для «Фенербахче», который идет 2-м с 81 баллом.