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  • «Спартак» упрекнули в том, что команда не умеет проигрывать

«Спартак» упрекнули в том, что команда не умеет проигрывать

12 мая 2025, 01:30
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов дал оценку поведению «Спартака» после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Спартак» влетел в дерби, Станкович не пришел на пресс-конференцию, его ассистент Сакич наехал на судей и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля, а футболисты не общались в микст-зоне.

Что это? Протест? Против чего? Что он поменяет? По-моему, такое поведение «Спартака» ничем не отличается от истерик «Реала» в этом сезоне по поводу судей. Просто кто-то не умеет проигрывать.

Возможно, такая реакция на поражение ударит по «Спартаку» в перспективе даже сильнее, чем само поражение. Красно-белые повалились после победы над «Зенитом» уж точно не из-за очередного судейского заговора», – написал Чернов.

  • «Спартак» опустился на 5-ю строчку РПЛ.
  • По ходу весны команда шла 2-й.
  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Ростовом».

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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boris63
1747014795
Что за бред, разве кто то умеет проигрывать, что этому учат? А вот проигрывать никто не хочет, отсюда и нервозность.
Ответить
alefreddy
1747023207
рано поверили что станут чемпионами
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порт
1747024689
Да ещё и тренер вчера показывал судье что они ему заплатили за победу, а он их кинул.
Ответить
Foxitkuban
1747028477
Спартак не умеет проигрывать, Спартак не умеет выигрывать... Спартак вообще что нибудь умеет?
Ответить
sochi-2013
1747030860
Да это судьи продажные виноваты! Станкович врать не будет.
Ответить
яцык
1747035125
спартак умеет проигрывать.он не умеет принимать поражения
Ответить
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