«Спартак» упрекнули в том, что команда не умеет проигрывать

Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов дал оценку поведению «Спартака» после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Спартак» влетел в дерби, Станкович не пришел на пресс-конференцию, его ассистент Сакич наехал на судей и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля, а футболисты не общались в микст-зоне.

Что это? Протест? Против чего? Что он поменяет? По-моему, такое поведение «Спартака» ничем не отличается от истерик «Реала» в этом сезоне по поводу судей. Просто кто-то не умеет проигрывать.

Возможно, такая реакция на поражение ударит по «Спартаку» в перспективе даже сильнее, чем само поражение. Красно-белые повалились после победы над «Зенитом» уж точно не из-за очередного судейского заговора», – написал Чернов.