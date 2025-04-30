Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе команды над «Арсеналом» в 1-м полуфинальном матче Лиги чемпионов.
- Парижане выиграли в Лондоне со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Усман Дембеле.
- Сафонов провел матч на скамейке запасных.
«Полдела сделано в полуфинале. Тяжелый матч вчера был, очень напряженный. Очень много сил и эмоций потратил я на скамейке. Для меня всегда было тяжелее смотреть со стороны и не иметь ни малейшей возможности на то, чтобы повлиять на результат. Но победили, классная игра была, интересная. Надеюсь, всем понравилось. Всех с победой, идем дальше», – сказал Сафонов.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова