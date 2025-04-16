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Реакция Эмери на вылет «Астон Виллы» из Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 03:54

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

Английская команда победила в ответной встрече 1/4 финала «ПСЖ» со счетом 3:2, но уступила по сумме двух игр и вылетела из турнира.

«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Это лучший шаг вперед для того, чтобы достичь того уровня, на который я хочу выйти с «Астон Виллой». В первом матче мы сыграли хорошо, но этого было недостаточно. Сегодня мы были еще лучше и были близки к камбэку. Нам все еще недостает последнего шага вперед, и это единственный аспект, над которым я хочу поработать», – сказал Эмери.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла Эмери Унаи
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