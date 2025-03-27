Бразилия вернулась к кандидатуре Анчелотти

Конфедерация бразильского футбола (CBF) возобновила контакты с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Он может возглавить сборную Бразилии.

В «Реале» полагают, что Анчелотти покинет клуб после завершения клубного чемпионата мира. Вариант с переходом в сборную Бразилии кажется более вероятным, чем два года назад.

При первых контактах с CBF Анчелотти заявил, что не станет принимать решение о своем будущем до завершения клубного чемпионата мира, который пройдет в США с июня по июль.

В марте сборная Бразилии одержала победу над Колумбией (2:1) и потерпела поражение от Аргентины (1:4) в квалификации ЧМ-2026. Некоторые директора CBF были недовольны работой нынешнего главного тренера команды Доривала Жуниора еще до этих матчей, считавшихся решающими.

В начале июня сборная Бразилии встретится с командами Эквадора и Парагвая. Президент CBF Эдналдо Родригес размышляет о том, как ему поступить: дать Доривалу Жуниору руководить командой в этих матчах или назначить временного тренера на время переговоров с Анчелотти.