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Бразилия вернулась к кандидатуре Анчелотти

Сегодня, 08:16

Конфедерация бразильского футбола (CBF) возобновила контакты с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Он может возглавить сборную Бразилии.

В «Реале» полагают, что Анчелотти покинет клуб после завершения клубного чемпионата мира. Вариант с переходом в сборную Бразилии кажется более вероятным, чем два года назад.

При первых контактах с CBF Анчелотти заявил, что не станет принимать решение о своем будущем до завершения клубного чемпионата мира, который пройдет в США с июня по июль.

В марте сборная Бразилии одержала победу над Колумбией (2:1) и потерпела поражение от Аргентины (1:4) в квалификации ЧМ-2026. Некоторые директора CBF были недовольны работой нынешнего главного тренера команды Доривала Жуниора еще до этих матчей, считавшихся решающими.

В начале июня сборная Бразилии встретится с командами Эквадора и Парагвая. Президент CBF Эдналдо Родригес размышляет о том, как ему поступить: дать Доривалу Жуниору руководить командой в этих матчах или назначить временного тренера на время переговоров с Анчелотти.

  • Бразилия занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Команда опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
  • За всю историю сборной Бразилии, ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.

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Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Испания. Примера Реал Бразилия Анчелотти Карло
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