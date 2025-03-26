Кокорин – о Дзюбе: «То, что он играет, – это громко сказано, но дед молодец в любом случае»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин оценил достижения своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

– За Дзюбой следишь наверняка?

– Я видел, да, что он рекорд установил. Дед молодец в любом случае. Это рекорд России и классное достижение.

– Как ты сам это оцениваешь? Все-таки чуваку 36 лет, у него удивительные данные...

– Спасибо «Зениту».

– Но в 36 лет человек играет, и по конкуренции его не выпихнули, он в порядке.

– Ну «играет» – давай, громко сказано. У него сильные очень качества: второй этаж, борьба... Подать в штрафную – с его антропометрией забивать, цепляться, это его конек.

На данный момент, я думаю, там сильнее никто не вырос, не приблизился даже к его таким же данным и по стилю.

Ну кто? Соболев у нас плюс-минус такой же. И то он на его фоне намного поменьше.

Многие команды ниже уровня, из нижней части [таблицы], у которых борьба, угловые, штрафные, которые за счет этого живут, – он прекрасно туда подходит.

Давления никакого нет, ты отыграл уже везде. Просто наслаждаешься, хочешь забить последние мячи.