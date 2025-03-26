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Кокорин оценил успешность своей карьеры

Сегодня, 17:44

Форвард «Ариса» Александр Кокорин не согласен с мнением, что он неудачно провел футбольную карьеру.

– Сколько ты потерял как футболист?

– Около трех лет.

– Не-не, в процентном соотношении. Процентов 30, 20? Кем бы ты мог быть сейчас? Ты бы мог быть сейчас Криштиану!

– Я мог Илоном Маском быть, но играю в футбол. Я считаю, что каждый на своем месте. Люди высказывают: вот он там загубил свою карьеру.

Послушайте, там, где я родился [в Валуйках Белгородской области], я мечтать не мог, что за сборную отыграю порядка 50 игр, на два Евро съезжу, на один чемпионат мира.

Буду в «Зените» и «Спартаке» играть, куда вообще не попасть было. И далеко не последним футболистом. У меня скоро 500 матчей официальных будет. Поди плохая карьера?

Понятно, что по потенциалу наверняка можно было добиться большего. Но я тоже говорил об этом: стечение обстоятельств, помощники, которые у меня были... Не всегда было то, что у меня могло получиться.

Я мог и закончить. Хорошо, что я вообще заиграл – мог не заиграть по состоянию здоровья в детстве и в дальнейшем по каким-то событиям.

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Источник: «РБ Спорт»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
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