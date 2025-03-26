Сборная Бразилии впервые за 11 лет пропустила 4+ гола в официальном матче

Сборная Бразилии пропустила 4 мяча в гостевом матче 14-го тура отбора ЧМ-2026 в Южной Америке от Аргентины (1:4).
Команда пропустила не менее четырех голов в официальном матче впервые за 11 лет. В прошлый раз это случилось в 1/2 финала домашнего ЧМ-2014 с Германией (1:7).
Против соперников из Южной Америки Бразилия последний раз пропускала не менее 4 голов в 1987 году – от Чили (0:4) в рамках Кубка Америки.
- Голы у Аргентины в прошедшей сегодня встрече забили Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне. У бразильцев отличился Матеус Кунья.
- Аргентина досрочно отобралась на ЧМ-2026.
Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X