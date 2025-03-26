Аргентина установила уникальное достижение в отборе ЧМ

Аргентина стала первой в истории сборной, дважды обыгравшей Бразилию в ходе одного отборочного турнира чемпионата мира.
Аргентинцы минувшей ночью разгромили дома пятикратных чемпионов мира со счетом 4:1.
В ноябре 2023 года «альбиселесте» победили бразильцев (1:0) в гостях в рамках 6-го тура.
- Голы у Аргентины в прошедшей сегодня встрече забили Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне. У бразильцев отличился Матеус Кунья.
- Трехкратные чемпионы мира досрочно отобрались на ЧМ-2026.
Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X