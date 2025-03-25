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  • Клиент PARI поставил более 450 000 рублей на победу России в результативном матче против Замбии

Клиент PARI поставил более 450 000 рублей на победу России в результативном матче против Замбии

Сегодня, 12:42

25 марта сборные России и Замбии встретятся в товарищеском матче. Поединок пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают явным фаворитом матча команду Валерия Карпина. Коэффициент на успех России – 1.22, что соответствует примерно 78% вероятности. Поставить на то, что выиграют замбийцы, можно за 17.00 (около 6%). Ничья котируется за 6.00 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе россиян. На победу подопечных Карпина приходится около 99% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.25.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Россия, и Замбия, сыграет коэффициент 2.60. Обратный исход идет за 1.50. На быстрый гол – в первые 15 минут матча – можно поставить по коэффициенту 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке – победа россиян 2:0 за 5.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.18. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении африканцев составляют 5.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI – 462 289 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.21 и включил в него пари на победу России при условии, что тотал голов в матче будет больше 2.5. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.70. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 559 370 рублей.

Сборная России продолжает свою победную серию в товарищеских матчах. После поединка с Гренадой (5:0) она составляет уже семь игр с общей разницей мячей 39:0. Кроме того, в матче с командой из Центральной Америки Артем Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России и стал единоличным лидером по этому показателю.

Сборная Замбии свой последний матч провела еще в июне 2024 года. Команда Авраама Гранта в игре отбора ЧМ-2026 уступила Танзании (0:1). Замбийцы занимают 87-ю строчку в рейтинге ФИФА. В Москву в составе команды не приехал ряд лидеров – нападающий Патсон Дака из «Лестера», выступающие в Серии А экс-игрок тульского «Арсенала» Ламек Банда и Кингстон Мутандва. Нет в составе замбийцев и экс-игрока «Спартака» Фэшна Сакала.

Источник: «Бомбардир»
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