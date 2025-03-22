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  • Сафонов женился во второй раз, экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус», «Реал» хочет трех игроков и другие новости

Сафонов женился во второй раз, экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус», «Реал» хочет трех игроков и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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