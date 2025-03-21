«Спартак» готов продать Медину за 5 миллионов евро

Вингер Хесус Медина может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно. Летом клуб будет готов продать парагвайца за сумму не менее 5 миллионов евро. Возможен снова вариант с бразильским «Ботафого», который сорвался зимой.

27-летний футболист провел за «Спартак» в этом сезоне 21 матч, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

«Спартак» приобрел вингера у ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.