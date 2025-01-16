17 января 2025 года на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте «Айнтрахт» примет «Боруссию» Д в рамках 18-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным. Однако, учитывая текущую форму команд и их традиционные столкновения, можно выделить явного фаворита в этом поединке.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 туров. Команда демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в последних 11 матчах дома. «Айнтрахт» известен своей атакующей мощью, в последних 5 играх забив 9 голов. Однако оборона иногда дает сбои, пропустив 9 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш, продолжает показывать отличные результаты, с 20 голами в 26 матчах. В этой игре «Айнтрахт» будет стремиться сохранить свою позицию в топ-3.
Последние матчи «Айнтрахт»:
- 14.01.2025: «Айнтрахт» 4:1 «Фрайбург»
- 11.01.2025: «Санкт-Паули» 0:1 «Айнтрахт»
- 21.12.2024: «Айнтрахт» 1:3 «Майнц»
- 15.12.2024: «РБ Лейпциг» 2:1 «Айнтрахт»
- 12.12.2024: «Лион» 3:2 «Айнтрахт» (Лига Европы)
«Боруссия» Д
«Боруссия» Д находится на 10-й позиции, набрав 25 очков после 17 матчей. Команда демонстрирует хорошие атакующие показатели, забивая в 15 последних матчах, но у них также наблюдаются проблемы в защите, пропуская 12 голов в последних 5 играх. В атаке активно действует Серу Гирасси, лучший бомбардир команды с 13 голами в 21 матче. Несмотря на недавние неудачи, такие как поражение от «Байера» (2:3) и «Барселоны» (2:3), «Боруссия Д» продолжает бороться за место в верхней части таблицы.
Последние матчи «Боруссия» Д:
- 14.01.2025: «Хольштайн Киль» 4:2 «Боруссия Д»
- 10.01.2025: «Боруссия Д» 2:3 «Байер»
- 22.12.2024: «Вольфсбург» 1:3 «Боруссия Д»
- 15.12.2024: «Боруссия Д» 1:1 «Хоффенхайм»
- 11.12.2024: «Боруссия Д» 2:3 «Барселона» (Лига чемпионов)
Личные встречи
В последних личных встречах «Боруссия» Д не проигрывает «Айнтрахту». На протяжении последних 7 матчей они сохраняют серию без поражений, что говорит о том, что для «Айнтрахта» будет непросто одержать победу в этом противостоянии. Однако, игра на домашнем стадионе и текущая форма «Айнтрахта» дают им шанс прервать эту серию.
Последние встречи:
- 24.08.2024: «Боруссия Д» 2:0 «Айнтрахт»
- 17.03.2024: «Боруссия Д» 3:1 «Айнтрахт»
- 29.10.2023: «Айнтрахт» 3:3 «Боруссия Д»
- 22.04.2023: «Боруссия Д» 4:0 «Айнтрахт»
- 29.10.2022: «Айнтрахт» 1:2 «Боруссия Д»
Статистика команд
«Айнтрахт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Боруссия» Д:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» Д
Матч будет напряженным, так как обе команды имеют высокие атакующие показатели. «Айнтрахт» хорошо играет дома и будет стремиться продолжить свою победную серию, но «Боруссия Д» имеет за плечами хорошую серию матчей без поражений против этого соперника. Учитывая нестабильность обороны обеих команд, можно ожидать результативный матч с большим количеством голов. «Боруссия Д» вряд ли будет легко сдаваться, особенно с учетом своей атакующей линии, однако на выезде им будет сложнее бороться с сильным «Айнтрахтом».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25
- Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:2 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 10.00
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