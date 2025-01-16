17 января 2025 года на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте «Айнтрахт» примет «Боруссию» Д в рамках 18-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным. Однако, учитывая текущую форму команд и их традиционные столкновения, можно выделить явного фаворита в этом поединке.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 туров. Команда демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в последних 11 матчах дома. «Айнтрахт» известен своей атакующей мощью, в последних 5 играх забив 9 голов. Однако оборона иногда дает сбои, пропустив 9 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш, продолжает показывать отличные результаты, с 20 голами в 26 матчах. В этой игре «Айнтрахт» будет стремиться сохранить свою позицию в топ-3.

Последние матчи «Айнтрахт»:

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д находится на 10-й позиции, набрав 25 очков после 17 матчей. Команда демонстрирует хорошие атакующие показатели, забивая в 15 последних матчах, но у них также наблюдаются проблемы в защите, пропуская 12 голов в последних 5 играх. В атаке активно действует Серу Гирасси, лучший бомбардир команды с 13 голами в 21 матче. Несмотря на недавние неудачи, такие как поражение от «Байера» (2:3) и «Барселоны» (2:3), «Боруссия Д» продолжает бороться за место в верхней части таблицы.

Последние матчи «Боруссия» Д:

Личные встречи

В последних личных встречах «Боруссия» Д не проигрывает «Айнтрахту». На протяжении последних 7 матчей они сохраняют серию без поражений, что говорит о том, что для «Айнтрахта» будет непросто одержать победу в этом противостоянии. Однако, игра на домашнем стадионе и текущая форма «Айнтрахта» дают им шанс прервать эту серию.

Последние встречи:

24.08.2024: «Боруссия Д» 2:0 «Айнтрахт»

17.03.2024: «Боруссия Д» 3:1 «Айнтрахт»

29.10.2023: «Айнтрахт» 3:3 «Боруссия Д»

22.04.2023: «Боруссия Д» 4:0 «Айнтрахт»

29.10.2022: «Айнтрахт» 1:2 «Боруссия Д»

Статистика команд

«Айнтрахт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Боруссия» Д:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» Д

Матч будет напряженным, так как обе команды имеют высокие атакующие показатели. «Айнтрахт» хорошо играет дома и будет стремиться продолжить свою победную серию, но «Боруссия Д» имеет за плечами хорошую серию матчей без поражений против этого соперника. Учитывая нестабильность обороны обеих команд, можно ожидать результативный матч с большим количеством голов. «Боруссия Д» вряд ли будет легко сдаваться, особенно с учетом своей атакующей линии, однако на выезде им будет сложнее бороться с сильным «Айнтрахтом».

Рекомендации для ставок:

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.10

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25

Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 10.00

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!