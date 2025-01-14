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    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встречаются два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм». Для «Арсенала» этот матч важен для поддержания позиции в верхней части таблицы, в то время как «Тоттенхэм» ищет пути восстановления после серии неудач. В этом прогнозе мы рассмотрим ключевые моменты команд и подберем наилучшие ставки.

    «Арсенал»

    «Арсенал» продолжает демонстрировать стабильную игру в чемпионате. Команда Микеля Артеты занимает 2-е место с 40 очками после 20 туров и не проигрывает в последних 10 матчах Премьер-лиги. Однако в последних играх команда испытывает некоторые трудности в атаке, забив всего 6 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, «Арсенал» остается довольно надежным в обороне, пропустив лишь 5 голов за этот же период. Важно отметить, что команда продолжает забивать в каждом из последних 4 матчей в Премьер-лиге.

    Последние матчи «Арсенал»:

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» продолжает испытывать сложности в этом сезоне, занимая 12-е место с 24 очками. После 4 матчей без побед, включая два поражения и две ничьих, команда Антонио Конте явно в поиске стабильности. «Шпоры» показывают неплохие результаты в атаке (7 голов в последних 5 играх), но защита остается проблемным звеном, ведь команда пропускает в среднем 1 гол за игру. В последних играх «Тоттенхэм» не был способен удержать победный результат, что указывает на нестабильность в их игре.

    Последние матчи «Тоттенхэм»:

    Личные встречи

    «Арсенал» имеет преимущество в личных встречах с «Тоттенхэмом». Команда не проигрывает в 5 последних матчах против своего лондонского соперника. В последних 4 играх «Арсенал» забивает, и в одном случае – выиграл со счетом 3:1. При этом «Тоттенхэм» смог навязать борьбу в ряде встреч, и в двух последних играх не проигрывал.

    Последние встречи:

    • 15.09.2024: «Тоттенхэм» 0:1 «Арсенал» (Премьер-лига)
    • 28.04.2024: «Тоттенхэм» 2:3 «Арсенал» (Премьер-лига)
    • 24.09.2023: «Арсенал» 2:2 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)
    • 15.01.2023: «Тоттенхэм» 0:2 «Арсенал» (Премьер-лига)
    • 01.10.2022: «Арсенал» 3:1 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)

    Статистика

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Тоттенхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Тоттенхэм»

    «Арсенал» выглядит более уверенно в этом сезоне, несмотря на несколько ничьих в последних играх. На своем поле «канониры» обычно показывают стабильную игру, и их атака, хоть и не забивает слишком много голов, достаточно эффективна для того, чтобы побеждать команды такого уровня, как «Тоттенхэм». «Шпоры», в свою очередь, не могут найти свою игру и испытывают трудности в защите. В этой встрече «Арсенал» будет фаворитом, особенно учитывая их статистику домашних матчей и личных встреч.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенал» – коэффициент 1.70
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Победа «Арсенал» с точным счетом 2:1 – коэффициент 7.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенал» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:25
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