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    • Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    15 января 2025 года на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон». Встреча обещает быть интересной, так как «Ньюкасл» в отличной форме, а «Вулверхэмптон» пытается выбраться из зоны вылета.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» продемонстрировал отличную форму в последних играх, победив в 5 матчах подряд в Премьер-лиге, в том числе одержав важную победу в Кубке над «Бромли» (3:1). Команда занимает 5-е место в турнирной таблице с 35 очками, и их атака работает на ура – в последних 5 матчах они забили 12 голов. Стоит отметить, что «Ньюкасл» является одной из самых результативных команд лиги, а также демонстрирует крепкую оборону, пропустив всего 2 гола за те же 5 матчей. Особенно важен вклад лучшего бомбардира команды Александера Иссака, который забил 15 голов в 22 матчах.

    Последние матчи «Ньюкасл»:

    • 12.01.2025: «Ньюкасл» 3:1 «Бромли» (Кубок Англии)
    • 07.01.2025: «Арсенал» 2:0 «Ньюкасл» (Кубок Лиги)
    • 04.01.2025: «Тоттенхэм» 1:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • 30.12.2024: «Манчестер Юнайтед» 2:0 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • 26.12.2024: «Ньюкасл» 3:0 «Астон Вилла» (Премьер-лига)

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится в зоне вылета, занимая 17-е место с 16 очками после 20 туров. В последних матчах команда испытывает сложности в атаке, но при этом в среднем забивает 1.80 гола за игру. Однако их оборона оставляет желать лучшего – «Вулверхэмптон» пропускает в среднем 1.20 гола за игру. Недавняя крупная домашняя неудача 0:3 от «Ноттингем Форест» не добавляет уверенности в их силах. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, забил 10 голов в 20 играх, но ему сложно справляться с обороной более сильных соперников.

    Последние матчи «Вулверхэмптон»:

    Личные встречи

    В последних встречах между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» «Ньюкасл» не проигрывает уже 6 матчей подряд. Более того, в последних 4 матчах «Ньюкасл» трижды одержал победу, дважды выиграв с разницей в 2 и более голов. Особенно яркая победа была зафиксирована 2 марта 2024 года, когда «Ньюкасл» победил 3:0. Стоит отметить, что «Вулверхэмптон» забивает в последних 6 матчах против «Ньюкасла», однако их оборона слишком слабая, чтобы выиграть в такой встрече на выезде.

    Последние встречи:

    • 15.09.2024: «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • 02.03.2024: «Ньюкасл» 3:0 «Вулверхэмптон» (Премьер-лига)
    • 28.10.2023: «Вулверхэмптон» 2:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • 12.03.2023: «Ньюкасл» 2:1 «Вулверхэмптон» (Премьер-лига)
    • 28.08.2022: «Вулверхэмптон» 1:1 «Ньюкасл» (Премьер-лига)

    Статистика команд

    «Ньюкасл»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Вулверхэмптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

    «Ньюкасл» на данный момент выглядит одной из самых сильных команд Премьер-лиги и уверенно борется за места в Лиге чемпионов. Их атака выглядит крайне результативной, а оборона стабильной. В то время как «Вулверхэмптон» борется за выживание и слабо выступает в гостях, что подтверждают их результаты в последних матчах. На текущий момент «Ньюкасл» выглядит фаворитом в этом матче.

    С учетом отличной формы «Ньюкасла», их домашнего преимущества и слабой игры «Вулверхэмптон» на выезде, можно ожидать победу хозяев с уверенным счетом. «Вулверхэмптонов» вряд ли удастся оказать достойное сопротивление, но они могут забить один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.55
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Победа «Ньюкасла» с форой -1 (победа с разницей более чем 1 гол) – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ньюкасла» на коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:14
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