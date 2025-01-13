14 января 2025 года на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится захватывающая встреча между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, и это обещает быть интересный матч с высоким напряжением.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» продолжает показывать отличные результаты, занимая 3-е место с 40 очками после 20 туров. Команда уверенно побеждает в последних матчах, включая победы над «Вулверхэмптоном» (0:3) и «Тоттенхэмом» (1:0), не пропуская голов в четырех последних играх. Лучший бомбардир «Ноттингема» Крис Вуд (12 голов) активно поддерживает атаку, и команда продолжает демонстрировать сбалансированную игру.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает 1-е место с 46 очками после 19 туров и продолжает свою победную серию. Команда демонстрирует отличную атакующую игру, забив 47 голов в 19 матчах, и в последних играх забивает в среднем 2.8 гола за матч. Мохамед Салах (21 гол) по-прежнему является ключевым игроком команды. Однако, несмотря на уверенную атаку, оборона «Ливерпуля» пропускает – в последних пяти играх команда пропустила 4 гола.

Последние матчи «Ливерпуль»:

Личные встречи

История личных встреч между этими командами показывает, что «Ливерпуль» имеет значительное преимущество. В последних играх римляне трижды побеждали и лишь один раз не смогли одержать победу.

Последние встречи:

14.09.2024: «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»

02.03.2024: «Ноттингем Форест» 0:1 «Ливерпуль»

29.10.2023: «Ливерпуль» 3:0 «Ноттингем Форест»

22.04.2023: «Ливерпуль» 3:2 «Ноттингем Форест»

22.10.2022: «Ноттингем Форест» 1:0 «Ливерпуль»

Статистика

«Ноттингем Форест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 0

«Ливерпуль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»

«Ноттингем Форест» продемонстрировал отличную оборону в последних играх, не пропустив голов в четырех матчах подряд. Однако в атаке «Ливерпуль» выглядит намного сильнее и способен найти пути к воротам хозяев. Несмотря на отличную защиту «Ноттингема», «Ливерпуль» имеет явное преимущество в атаке, и его игроки, такие как Мохамед Салах, способны наказывать за малейшие ошибки.

Ожидается, что матч будет результативным, с победой гостей, но «Ноттингем Форест» может забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

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