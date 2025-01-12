Кубок Англии. «Тоттенхэм» только в дополнительное время дожал клуб пятого дивизиона

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Тамуорт» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а все голы лондонцы забили уже в дополнительное, после 100-й минуты встречи.

Отличились Деян Кулушевски и Бреннан Джонсон, еще один мяч в свои ворота забил Натан Тшикуна.

«Тамуорт» представляет Национальную лигу – пятый по силе английский дивизион. Для «Тоттенхэма» это был первый матч в текущем розыгрыше Кубка Англии.

Англия. Кубок. 3-й раунд

Тамуорт – Тоттенхэм – 0:3 (0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – Тшикуна, 101 (в свои ворота); 0:2 – Кулушевски, 107; 0:3 – Джонсон, 118.

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