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    В «Арисе» оценили игру Кокорина

    Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре Александра Кокорина. Российский нападающий провел в этом сезоне 12 матчей за кипрскую команду, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

    – Может ли 2025 год стать успешным для Кокорина?

    – Дай бог, чтобы Саша оставался здоровым, играл без травм. Вчера я над ним пошутил: «У тебя большие планы на этот год, потому что остался дополнительно бегать после тренировки». Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую зарядку с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, тянет команду вперед, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне.

    – До лета еще далеко, но рассчитываете на него уже в следующем сезоне?

    – У него контракт и на следующий сезон. Сами понимаете, что профессиональный спорт – это сегодня. Что будет завтра, сложно сказать. У кого-то видно, что идет закат карьеры, у кого-то – наоборот. Имя не будет за тебя играть. Сопернику не важно, как тебя зовут. Они выходят с целью победить – без разницы кого. Я всегда говорю своим футболистам: «Старайтесь не потерять свою честь». С Сашей все знают, на каком уровне он играл, что это за футболист. Так что если футболист уступает и не может держать свой уровень, надо заканчивать или уходить куда-то уровнем ниже. Можете взять пример Тони Крооса. Он закончил на отличной ноте, хотя еще мог играть на высочайшем уровне.

    – Александр выдерживает свой уровень?

    – Если он мотивирован, горит желанием и физически готов, то конечно. Не просто выдерживает, но и превосходит. Бегать, прыгать и бодаться – самое простое, этому любой может научиться. У Саши же есть качества в завершении, креативе. Он выделяется на Кипре. Но для этого надо проявлять себя.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.01.2025 10:26
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    Комментарии (1)
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    Александр держи планку) помни откуда ты перешёл, не посрами Спартак инародный уже)
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