22 декабря на стадионе Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет лидера турнира – «Ливерпуль». Обе команды демонстрируют яркий атакующий стиль, и игра обещает быть результативной.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет на 10 месте с 23 очками. Последняя победа над «Саутгемптоном» (5:0) показала потенциал команды в атаке, но игра в обороне остается слабым звеном. Бреннан Джонсон – лучший бомбардир команды с 10 голами. Несмотря на нестабильность, «шпоры» продолжают забивать практически в каждом матче.

Последние матчи «Тоттенхэма»:

Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед (Кубок)

Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм

Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм (Лига Европы)

Тоттенхэм 3:4 Челси

Борнмут 1:0 Тоттенхэм

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает 1 место с 36 очками. Команда находится в отличной форме, не проигрывая в 11 матчах подряд. Мохамед Салах – главный герой сезона с 16 голами. «Ливерпуль» уверенно действует в атаке, однако не всегда надежен в обороне, что показали последние матчи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2).

Последние матчи «Ливерпуля»:

Саутгемптон 1:2 Ливерпуль (Кубок)

Ливерпуль 2:2 Фулхэм

Жирона 0:1 Ливерпуль (Лига чемпионов)

Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

Личные встречи

В последних матчах «Ливерпуль» имеет преимущество, побеждая в 4 из 6 игр. Однако «Тоттенхэм» в этом сезоне уже обыгрывал «Ливерпуль» (2:1), что демонстрирует их способность навязывать борьбу лидерам. В прошлом сезоне команды обменялись результативными матчами (4:2 и 4:3 в пользу «Ливерпуля»).

Статистика

«Тоттенхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Ливерпуль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность в обороне, матч обещает быть результативным. «Ливерпуль» выглядит фаворитом благодаря лучшей форме и качеству игры в последних матчах, но «Тоттенхэм» на своем поле способен доставить гостям проблемы.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 12.50.

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