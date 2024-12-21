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    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет лидера турнира – «Ливерпуль». Обе команды демонстрируют яркий атакующий стиль, и игра обещает быть результативной.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» идет на 10 месте с 23 очками. Последняя победа над «Саутгемптоном» (5:0) показала потенциал команды в атаке, но игра в обороне остается слабым звеном. Бреннан Джонсон – лучший бомбардир команды с 10 голами. Несмотря на нестабильность, «шпоры» продолжают забивать практически в каждом матче.

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    • Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед (Кубок)
    • Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм
    • Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм (Лига Европы)
    • Тоттенхэм 3:4 Челси
    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает 1 место с 36 очками. Команда находится в отличной форме, не проигрывая в 11 матчах подряд. Мохамед Салах – главный герой сезона с 16 голами. «Ливерпуль» уверенно действует в атаке, однако не всегда надежен в обороне, что показали последние матчи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2).

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    • Саутгемптон 1:2 Ливерпуль (Кубок)
    • Ливерпуль 2:2 Фулхэм
    • Жирона 0:1 Ливерпуль (Лига чемпионов)
    • Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

    Личные встречи

    В последних матчах «Ливерпуль» имеет преимущество, побеждая в 4 из 6 игр. Однако «Тоттенхэм» в этом сезоне уже обыгрывал «Ливерпуль» (2:1), что демонстрирует их способность навязывать борьбу лидерам. В прошлом сезоне команды обменялись результативными матчами (4:2 и 4:3 в пользу «Ливерпуля»).

    Статистика

    «Тоттенхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Ливерпуль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

    Учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность в обороне, матч обещает быть результативным. «Ливерпуль» выглядит фаворитом благодаря лучшей форме и качеству игры в последних матчах, но «Тоттенхэм» на своем поле способен доставить гостям проблемы.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 12.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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