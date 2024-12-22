22.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 6
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
17
Форстер
12
Порро
3
Дрэгушин
25
Спенс
29
Сарр
8
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
11
Гакпо
7
Диас
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
10
Салах
9
Эллиот
9
Эллиот
10
Салах
11
Гакпо
20
Жота
20
Жота
11
Гакпо
7
Диас
9
Нуньес
9
Нуньес
7
Диас
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Офсайды
4
4
Количество передач
525
491
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
4.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»