Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 18:20
Тоттенхэм
22.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 6
Завершен
Ливерпуль
41' Д. Мэддисон 72' Д. Кулушевски 83' Д. Соланке
23' Л. Диас 36' А. Мак Аллистер 45+1' Д. Собослаи 54' М. Салах 61' М. Салах 85' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
12
Порро
3
Дрэгушин
25
Спенс
29
Сарр
8
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
11
Гакпо
7
Диас
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
10
Салах
9
Эллиот
9
Эллиот
10
Салах
11
Гакпо
20
Жота
20
Жота
11
Гакпо
7
Диас
9
Нуньес
9
Нуньес
7
Диас
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Офсайды
4
4
Количество передач
525
491
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
4.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Ливерпуль»

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+