22 декабря на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Саутгемптон» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Хозяева стремятся укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а гости пытаются выйти из зоны вылета.

«Фулхэм» демонстрирует стабильность, занимая 8-е место с 24 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обязательно забивает в каждом из 15 предыдущих туров. Лидер атак, Рауль Хименес, забил 6 голов в сезоне. Однако у команды есть проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей за последние 5 игр.

Последние матчи «Фулхэма»:

Ливерпуль 2:2 Фулхэм

Фулхэм 1:1 Арсенал

Фулхэм 3:1 Брайтон

Тоттенхэм 1:1 Фулхэм

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

«Саутгемптон» находится на последнем месте с 5 очками и явно борется за выживание. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив в них 11 голов. Кэмерон Арчер с 5 голами остается единственным светлым пятном в атаке. Команда пропускает в каждом из 7 предыдущих туров.

Последние матчи «Саутгемптона»:

Саутгемптон 1:2 Ливерпуль (Кубок лиги)

Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм

Астон Вилла 1:0 Саутгемптон

Саутгемптон 1:5 Челси

Брайтон 1:1 Саутгемптон

Личные встречи

В последних матчах «Фулхэм» успешно играет против «Саутгемптона», выиграв 2 последних очных встречи. На домашнем поле «Фулхэм» традиционно силен против этого соперника – 10 побед в 11 матчах.

Статистика

«Фулхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Саутгемптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Саутгемптон»

«Фулхэм» подходит к матчу в более уверенной форме и на домашнем поле является явным фаворитом. «Саутгемптон» борется с серьезными проблемами в обороне и не сможет сдержать напор хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фулхэма» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фулхэма» за коэффициент 12.00.

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