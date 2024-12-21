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    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Саутгемптон» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Хозяева стремятся укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а гости пытаются выйти из зоны вылета.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» демонстрирует стабильность, занимая 8-е место с 24 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обязательно забивает в каждом из 15 предыдущих туров. Лидер атак, Рауль Хименес, забил 6 голов в сезоне. Однако у команды есть проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей за последние 5 игр.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    • Ливерпуль 2:2 Фулхэм
    • Фулхэм 1:1 Арсенал
    • Фулхэм 3:1 Брайтон
    • Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» находится на последнем месте с 5 очками и явно борется за выживание. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив в них 11 голов. Кэмерон Арчер с 5 голами остается единственным светлым пятном в атаке. Команда пропускает в каждом из 7 предыдущих туров.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    • Саутгемптон 1:2 Ливерпуль (Кубок лиги)
    • Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм
    • Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
    • Саутгемптон 1:5 Челси
    • Брайтон 1:1 Саутгемптон

    Личные встречи

    В последних матчах «Фулхэм» успешно играет против «Саутгемптона», выиграв 2 последних очных встречи. На домашнем поле «Фулхэм» традиционно силен против этого соперника – 10 побед в 11 матчах.

    Статистика

    «Фулхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Саутгемптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Саутгемптон»

    «Фулхэм» подходит к матчу в более уверенной форме и на домашнем поле является явным фаворитом. «Саутгемптон» борется с серьезными проблемами в обороне и не сможет сдержать напор хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фулхэма» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Фулхэма» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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