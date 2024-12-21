22 декабря на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Саутгемптон» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Хозяева стремятся укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а гости пытаются выйти из зоны вылета.
«Фулхэм»
«Фулхэм» демонстрирует стабильность, занимая 8-е место с 24 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обязательно забивает в каждом из 15 предыдущих туров. Лидер атак, Рауль Хименес, забил 6 голов в сезоне. Однако у команды есть проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей за последние 5 игр.
Последние матчи «Фулхэма»:
- Ливерпуль 2:2 Фулхэм
- Фулхэм 1:1 Арсенал
- Фулхэм 3:1 Брайтон
- Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
- Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» находится на последнем месте с 5 очками и явно борется за выживание. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив в них 11 голов. Кэмерон Арчер с 5 голами остается единственным светлым пятном в атаке. Команда пропускает в каждом из 7 предыдущих туров.
Последние матчи «Саутгемптона»:
- Саутгемптон 1:2 Ливерпуль (Кубок лиги)
- Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм
- Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
- Саутгемптон 1:5 Челси
- Брайтон 1:1 Саутгемптон
Личные встречи
В последних матчах «Фулхэм» успешно играет против «Саутгемптона», выиграв 2 последних очных встречи. На домашнем поле «Фулхэм» традиционно силен против этого соперника – 10 побед в 11 матчах.
Статистика
«Фулхэм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Саутгемптон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 14
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Саутгемптон»
«Фулхэм» подходит к матчу в более уверенной форме и на домашнем поле является явным фаворитом. «Саутгемптон» борется с серьезными проблемами в обороне и не сможет сдержать напор хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фулхэма» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фулхэма» за коэффициент 12.00.
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