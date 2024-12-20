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    • Помощник Слуцкого объяснил, почему российский тренер не пойдет в «Ливерпуль»

    Помощник Слуцкого объяснил, почему российский тренер не пойдет в «Ливерпуль»

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, ответил, почему у российского специалиста нет желания работать в «Ливерпуле».

    – Слуцкий готов возглавить «Ливерпуль»?

    – Ну нет. Его груз ответственности убьет. Уровень самолюбия и уровень… Как тебе сказать… Для тренера очень важен определенный комфорт. Хотя бы на начальном этапе.

    Когда ты приходишь в «Ливерпуль» после Клоппа, услышишь только одно: «Посмотрим мы, что ты, … [блин], за тренер».

    Очень болею за Слота. Но никто даже и близко не понимает, с каким давлением столкнулся Арне.

    «Ливерпуль» – самая сложная работа в мире, как «Манчестер Сити» после Гвардиолы. После таких харизматичных достигаторов, с таким взглядом на вещи, очень тяжело.

    • Слуцкого назначили год назад.
    • «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.

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    Источник: Sport24

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