21 декабря на «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится встреча 17-го тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Обе команды борются за важные очки в чемпионате, и эта встреча обещает быть напряженной.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» проводит хороший сезон, занимая 7-е место с 25 очками. Команда стабильно забивает, особенно благодаря Джону Дурану, который является ключевым игроком атаки с 11 голами в 24 матчах. Однако защита остается слабым местом – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей.

Последние матчи «Астон Виллы»:

Ноттингем Форест 2:1 Астон Вилла

РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)

Астон Вилла 1:0 Саутгемптон

Астон Вилла 3:1 Брентфорд

Челси 3:0 Астон Вилла

«Манчестер Сити» пока занимает 5-е место с 27 очками, и их форма вызывает вопросы. Команда потерпела поражение в последнем туре от «Манчестер Юнайтед», а в гостевых матчах не побеждает уже 7 игр подряд. Эрлинг Холанд остается главной угрозой для соперников, забив 18 голов в 23 матчах.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед

Ювентус 2:0 Манчестер Сити (Лига чемпионов)

Кристал Пэлас 2:2 Манчестер Сити

Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест

Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

Личные встречи

История встреч свидетельствует о преимуществе «Манчестер Сити», который не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Астон Виллы». Однако в декабре 2023 года «Вилла» одержала важную победу со счетом 1:0 на своем поле.

Последние встречи:

Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла (2024)

Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити (2023)

Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла (2023)

Статистика

«Астон Вилла»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» выглядит уверенно на своем поле, но проблемы в обороне могут сыграть на руку «Манчестер Сити». Ожидается открытый матч с обилием голевых моментов.

Рекомендации для ставок

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.50.

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