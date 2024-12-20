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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится встреча 17-го тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Обе команды борются за важные очки в чемпионате, и эта встреча обещает быть напряженной.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» проводит хороший сезон, занимая 7-е место с 25 очками. Команда стабильно забивает, особенно благодаря Джону Дурану, который является ключевым игроком атаки с 11 голами в 24 матчах. Однако защита остается слабым местом – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    • Ноттингем Форест 2:1 Астон Вилла
    • РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)
    • Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
    • Астон Вилла 3:1 Брентфорд
    • Челси 3:0 Астон Вилла

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» пока занимает 5-е место с 27 очками, и их форма вызывает вопросы. Команда потерпела поражение в последнем туре от «Манчестер Юнайтед», а в гостевых матчах не побеждает уже 7 игр подряд. Эрлинг Холанд остается главной угрозой для соперников, забив 18 голов в 23 матчах.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    • Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
    • Ювентус 2:0 Манчестер Сити (Лига чемпионов)
    • Кристал Пэлас 2:2 Манчестер Сити
    • Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест
    • Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

    Личные встречи

    История встреч свидетельствует о преимуществе «Манчестер Сити», который не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Астон Виллы». Однако в декабре 2023 года «Вилла» одержала важную победу со счетом 1:0 на своем поле.

    Последние встречи:

    • Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла (2024)
    • Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити (2023)
    • Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла (2023)

    Статистика

    «Астон Вилла»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Манчестер Сити»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

    «Астон Вилла» выглядит уверенно на своем поле, но проблемы в обороне могут сыграть на руку «Манчестер Сити». Ожидается открытый матч с обилием голевых моментов.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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