Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Удинезе», Кубок Италии, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Удинезе», Кубок Италии, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, где «Интер» примет «Удинезе». Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий стиль хозяев и уязвимость обороны гостей.

    «Интер»

    «Интер» подходит к матчу в отличной форме. Команда забила 15 голов в последних 5 матчах, что в среднем составляет 3 гола за игру, и пропустила всего 2, демонстрируя надeжную оборону. В Серии А миланский клуб занимает лидирующие позиции и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, что подчeркивает высокий уровень подготовки команды. В домашних матчах «Интер» традиционно доминирует, и предстоящая встреча с «Удинезе» вряд ли станет исключением.

    Последние матчи «Интера»:

    «Удинезе»

    «Удинезе» проводит не самый стабильный сезон. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но пропустила 9, что демонстрирует проблемы в обороне. Несмотря на победу над «Монцей» (2:1), результаты в других матчах, включая поражение от «Наполи» (1:3) и «Дженоа» (0:2), показывают, что команда не готова на равных соперничать с сильнейшими соперниками. На выезде «Удинезе» редко добивается успеха, что делает их аутсайдером в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Удинезе»:

    Личные встречи

    История личных встреч демонстрирует явное преимущество «Интера». В последних 4 матчах миланский клуб неизменно побеждал, забивая не менее 2 голов. При этом «Удинезе» удалось забить в 5 из последних 7 игр против «Интера», что свидетельствует о возможности гостей найти моменты в атаке.

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 2:3 «Интер» (Серия А, 28.09.2024)
    • «Удинезе» 1:2 «Интер» (Серия А, 08.04.2024)
    • «Интер» 4:0 «Удинезе» (Серия А, 09.12.2023)
    • «Интер» 3:1 «Удинезе» (Серия А, 18.02.2023)

    Статистика команд

    «Интер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Удинезе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Интер» – «Удинезе»

    «Интер» выглядит явным фаворитом этого матча благодаря своей мощной атаке, надeжной обороне и домашнему преимуществу. «Удинезе» будет сложно противостоять такому сопернику, особенно с учeтом проблем в защите. Однако гости могут попытаться забить благодаря своей активности в атаке. Ожидается уверенная победа «Интера» с несколькими голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» с форой -1.5 – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» – коэффициент 8.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 