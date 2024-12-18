19 декабря на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, где «Интер» примет «Удинезе». Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий стиль хозяев и уязвимость обороны гостей.
«Интер»
«Интер» подходит к матчу в отличной форме. Команда забила 15 голов в последних 5 матчах, что в среднем составляет 3 гола за игру, и пропустила всего 2, демонстрируя надeжную оборону. В Серии А миланский клуб занимает лидирующие позиции и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, что подчeркивает высокий уровень подготовки команды. В домашних матчах «Интер» традиционно доминирует, и предстоящая встреча с «Удинезе» вряд ли станет исключением.
Последние матчи «Интера»:
- «Лацио» 0:6 «Интер» (Серия А)
- «Байер» 1:0 «Интер» (Лига чемпионов)
- «Интер» 3:1 «Парма» (Серия А)
- «Интер» 1:0 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
- «Верона» 0:5 «Интер» (Серия А)
«Удинезе»
«Удинезе» проводит не самый стабильный сезон. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но пропустила 9, что демонстрирует проблемы в обороне. Несмотря на победу над «Монцей» (2:1), результаты в других матчах, включая поражение от «Наполи» (1:3) и «Дженоа» (0:2), показывают, что команда не готова на равных соперничать с сильнейшими соперниками. На выезде «Удинезе» редко добивается успеха, что делает их аутсайдером в предстоящей встрече.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Удинезе» 1:3 «Наполи» (Серия А)
- «Монца» 1:2 «Удинезе» (Серия А)
- «Удинезе» 0:2 «Дженоа» (Серия А)
- «Эмполи» 1:1 «Удинезе» (Серия А)
- «Аталанта» 2:1 «Удинезе» (Серия А)
Личные встречи
История личных встреч демонстрирует явное преимущество «Интера». В последних 4 матчах миланский клуб неизменно побеждал, забивая не менее 2 голов. При этом «Удинезе» удалось забить в 5 из последних 7 игр против «Интера», что свидетельствует о возможности гостей найти моменты в атаке.
Последние встречи:
- «Удинезе» 2:3 «Интер» (Серия А, 28.09.2024)
- «Удинезе» 1:2 «Интер» (Серия А, 08.04.2024)
- «Интер» 4:0 «Удинезе» (Серия А, 09.12.2023)
- «Интер» 3:1 «Удинезе» (Серия А, 18.02.2023)
Статистика команд
«Интер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
«Удинезе»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Интер» – «Удинезе»
«Интер» выглядит явным фаворитом этого матча благодаря своей мощной атаке, надeжной обороне и домашнему преимуществу. «Удинезе» будет сложно противостоять такому сопернику, особенно с учeтом проблем в защите. Однако гости могут попытаться забить благодаря своей активности в атаке. Ожидается уверенная победа «Интера» с несколькими голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» с форой -1.5 – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» – коэффициент 8.50.
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