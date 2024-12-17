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    • Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Валенсия», Ла Лига, 18 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Валенсия», Ла Лига, 18 декабря 2024 года

    18 декабря на стадионе RCDE Стэдиум состоится матч между «Эспаньолом» и «Валенсией» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в победе. Матч обещает быть напряженным и результативным.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 18-е место и продолжает бороться за выживание. Команда не смогла победить в двух последних матчах, а их игра в обороне оставляет желать лучшего: 8 пропущенных голов в 5 последних встречах. Однако дома команда показывает неплохую результативность. Лидер атаки Хави Пуадо, забивший 5 голов в 14 матчах, остается ключевой фигурой в атаке. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 4 гола и пропустил 8.

    Последние матчи «Эспаньола»:

    • Эспаньол 0:0 Осасуна
    • Хетафе 1:0 Эспаньол
    • Барбастро 2:0 Эспаньол (Кубок)
    • Эспаньол 3:1 Сельта
    • Жирона 4:1 Эспаньол

    «Валенсия»

    «Валенсия» замыкает таблицу Ла Лиги, занимая 20-е место. Команда проиграла три последних матча и испытывает большие проблемы как в атаке, так и в обороне. Уго Дуро, лучший бомбардир команды (4 гола), старается поддерживать атаку, но в последние недели его усилий недостаточно для позитивных результатов. «Валенсия» забила 5 голов и пропустила 5 в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Валенсии»:

    • Вальядолид 1:0 Валенсия
    • Валенсия 0:1 Райо Вальекано
    • Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)
    • Мальорка 2:1 Валенсия
    • Парла Эскуэла 0:1 Валенсия (Кубок)

    Личные встречи

    История очных матчей говорит в пользу «Валенсии», которая не проигрывает «Эспаньолу» в 6 из 8 последних матчей. Однако последние три встречи на поле «Эспаньола» завершились вничью. Оба клуба стабильно забивают друг другу, что повышает вероятность результативного матча.

    Последние встречи:

    • Валенсия 2:2 Эспаньол (28.05.2023)
    • Эспаньол 2:2 Валенсия (02.10.2022)
    • Эспаньол 1:1 Валенсия (14.05.2022)

    Статистика команд

    «Эспаньол»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Валенсия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Эспаньол» – «Валенсия»

    Обе команды не могут похвастаться стабильной формой и результатами, но статистика личных встреч и текущая форма говорит о том, что обе команды имеют шансы на гол. «Эспаньол» будет активен дома, но «Валенсия» также способна воспользоваться ошибками в обороне хозяев. Ожидается напряженная ничья с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 10:50
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