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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Верес», Премьер-лига Украины, 16 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Верес», Премьер-лига Украины, 16 декабря 2024 года

    16 декабря на НСК Олимпийский в Киеве «Динамо Киев» встретится с «Вересом» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Украины. «Динамо Киев» продолжает доминировать в турнире, а «Верес» пытается закрепиться в середине таблицы.

    «Динамо» Киев

    «Динамо Киев» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков после 16 туров. Команда одержала 12 побед в 16 играх и не проигрывает в последних 16 матчах в Премьер-лиге. Владислав Ванат продолжает быть лучшим бомбардиром с 10 голами в 21 матче. В последних играх «Динамо Киев» демонстрирует хорошую форму, однако атакующие действия иногда ограничиваются одним голом за матч (в последних 5 играх команда забила 5 голов). В обороне «Динамо Киев» пропускает достаточно часто, что может стать проблемой в будущем.

    Последние матчи «Динамо» Киев:

    • Реал Сосьедад 0:3 Динамо Киев (Лига Европы, 12.12.2024)
    • Динамо Киев 3:0 Александрия (Премьер-лига, 08.12.2024)
    • Александрия 0:0 Динамо Киев (Премьер-лига, 04.12.2024)
    • Колос 1:1 Динамо Киев (Премьер-лига, 01.12.2024)
    • Динамо Киев 1:2 Виктория Пльзень (Лига Европы, 28.11.2024)

    «Верес»

    «Верес» показывает нестабильные результаты в этом сезоне, расположившийся на 9-м месте с 19 очками. Команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей, однако в последних играх команда пропускает больше, чем забивает (5 голов в последних 5 играх). На выезде у «Вереса» наблюдаются проблемы с обороной, что делает матч против такого сильного соперника, как «Динамо Киев», очень сложным.

    Последние матчи «Верес»:

    • Карпаты 5:0 Верес (Премьер-лига, 07.12.2024)
    • ЛНЗ 1:2 Верес (Премьер-лига, 30.11.2024)
    • Верес 1:1 Александрия (Премьер-лига, 24.11.2024)
    • Верес 2:0 Рух (Премьер-лига, 10.11.2024)
    • Оболонь 0:0 Верес (Премьер-лига, 04.11.2024)

    Личные встречи

    «Динамо Киев» доминирует в очных встречах с «Вересом», не проигрывая в 8 последних матчах. В последних играх «Динамо Киев» стабильно одерживает победы, забивая минимум 2 гола за матч. Это подтверждает явное преимущество киевлян над «Вересом», который не может остановить атакующий потенциал соперника.

    Последние встречи:

    • Верес 1:2 Динамо Киев (Премьер-лига, 09.08.2024)
    • Динамо Киев 3:0 Верес (Премьер-лига, 01.05.2024)
    • Верес 1:1 Динамо Киев (Премьер-лига, 07.03.2024)
    • Динамо Киев 3:0 Верес (Премьер-лига, 29.05.2023)
    • Верес 0:1 Динамо Киев (Премьер-лига, 21.11.2022)

    Статистика

    «Динамо Киев»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Верес»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Верес»

    «Динамо Киев» является фаворитом этого матча и будет стремиться к очередной победе для укрепления своей позиции в чемпионате. Хотя команда пропускает в последних играх, она обладает атакующим потенциалом для того, чтобы одержать уверенную победу над «Вересом». «Верес», несмотря на достойные усилия, вряд ли сможет остановить киевлян, особенно в выездной встрече, где у них бывают проблемы в обороне. Ожидается, что «Динамо Киев» одержит победу с разгромным счетом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Динамо» Киев за коэффициент 6.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.12.2024 10:46
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