16 декабря на Олимпийском стадионе в Риме «Лацио» встретится с «Интером» в рамках 16-го тура Серии А. Обе команды находятся в отличной форме, и матч обещает быть захватывающим. «Лацио» борется за место в верхней части таблицы, а «Интер» стремится к лидерству.

«Лацио»

«Лацио» показывает отличные результаты в этом сезоне, занимая 5-е место в Серии А с 31 очком после 15 туров. Команда в последние недели демонстрирует стабильную игру в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах. Ключевым игроком остается Валентин Кастельянос, лучший бомбардир команды с 8 голами. Оборона «Лацио» стабильна, но все же иногда возникают проблемы с пропущенными мячами – 5 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Лацио»:

Аякс 1:3 Лацио (Лига Европы, 12.12.2024)

Наполи 0:1 Лацио (Серия А, 08.12.2024)

Лацио 3:1 Наполи (Кубок, 05.12.2024)

Парма 3:1 Лацио (Серия А, 01.12.2024)

Лацио 0:0 Лудогорец (Лига Европы, 28.11.2024)

«Интер» также находится в отличной форме, набрав 31 очко и занимая 3-е место в Серии А. Команда продолжает забивать стабильно, с 10 голами в последних 5 матчах. Маркус Тюрам продолжает оставаться главной атакующей силой клуба с 11 голами. Несмотря на хорошую защиту (в среднем 0.60 пропущенных голов за игру), «Интер» все же допускает ошибки, что делает игру более напряженной.

Последние матчи «Интера»:

Байер 1:0 Интер (Лига чемпионов, 10.12.2024)

Интер 3:1 Парма (Серия А, 06.12.2024)

Байер 1:0 Интер (Лига чемпионов, 26.11.2024)

Верона 0:5 Интер (Серия А, 23.11.2024)

Интер 1:1 Наполи (Серия А, 10.11.2024)

Личные встречи

В последних личных встречах «Интер» имеет небольшое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей против «Лацио». Также «Интер» стабильно забивает в этих матчах, что подтверждает их атакующий потенциал. Важно отметить, что «Интер» в последних играх не пропускал много голов, что может стать решающим фактором в этом матче.

Последние встречи:

Интер 1:1 Лацио (Серия А, 19.05.2024)

Интер 3:0 Лацио (Суперкубок, 19.01.2024)

Лацио 0:2 Интер (Серия А, 17.12.2023)

Интер 3:1 Лацио (Серия А, 30.04.2023)

Лацио 3:1 Интер (Серия А, 26.08.2022)

Статистика

«Лацио»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Интер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Лацио» – «Интер»

«Лацио» и «Интер» встречаются в отличной форме, но «Интер» выглядит более стабильным в обороне. «Лацио» будет играть дома и постарается продемонстрировать свою атакующую мощь, но «Интер» будет настроен на победу. Ожидается, что обе команды забьют, но победу одержит «Интер», который имеет более сильную защиту и атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Интера» за коэффициент 8.50

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