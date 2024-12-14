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    • Прогноз на точный счет матча «Парма» – «Верона», Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Парма» – «Верона», Серия А, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Эннио Тардини» «Парма» встретится с «Вероной» в рамках 16-го тура Серии А. Ожидается, что матч будет интересным, с явным преимуществом для хозяев поля, но и «Верона» не стоит списывать со счетов.

    «Парма»

    «Парма» показывает стабильные результаты в этом сезоне, набрав 15 очков и расположившись на 13-м месте в таблице. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.40 гола за игру. Однако у «Пармы» есть проблемы в обороне, команда пропускает по 1.80 гола за матч, и это может сыграть важную роль в предстоящей встрече. Анж-Йоан Бонни, лучший бомбардир команды, с 4 голами в 16 матчах, может помочь своей команде в атаке.

    Последние матчи «Пармы»:

    • Интер 3:1 Парма
    • Парма 3:1 Лацио
    • Парма 1:3 Аталанта
    • Венеция 1:2 Парма
    • Парма 0:1 Дженоа

    «Верона»

    Ситуация у «Вероны» куда более напряженная. Команда набрала всего 12 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице. «Верона» не выигрывает в последних четырех матчах и пропускает в каждом из них. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но при этом пропустила 15. Лучший бомбардир команды, Каспер Тенгстедт, с 6 голами, вряд ли сможет справиться с проблемами в обороне.

    Последние матчи «Вероны»:

    • Верона 1:4 Эмполи
    • Кальяри 1:0 Верона
    • Верона 0:5 Интер
    • Фиорентина 3:1 Верона
    • Верона 3:2 Рома

    Личные встречи

    История личных встреч между «Пармой» и «Вероной» показывает довольно сбалансированную картину, но преимущество на стороне «Вероны», которая не проигрывает в 5 из последних 7 матчей. Однако на поле «Пармы» игра часто завершалась победами хозяев.

    Последние встречи:

    • 15.02.2021: Верона 2:1 Парма
    • 04.10.2020: Парма 1:0 Верона
    • 01.07.2020: Верона 3:2 Парма
    • 29.10.2019: Парма 0:1 Верона
    • 24.05.2015: Парма 2:2 Верона

    Статистика

    «Парма»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Верона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

    Прогноз на матч «Парма» – «Верона»

    В предстоящем матче «Парма» имеет преимущество, играя дома и показав хорошие результаты в последних играх, несмотря на проблемы в обороне. «Верона», напротив, борется за выживание и испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне, что делает еe уязвимой в предстоящем поединке. Учитывая проблемы в защите у обеих команд, ожидается, что матч будет результативным. Однако «Парма» все же имеет больше шансов на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Пармы» – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Пармы» за коэффициент 10.00

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    Источник: «Бомбардир»

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