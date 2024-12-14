15 декабря на стадионе «Эннио Тардини» «Парма» встретится с «Вероной» в рамках 16-го тура Серии А. Ожидается, что матч будет интересным, с явным преимуществом для хозяев поля, но и «Верона» не стоит списывать со счетов.

«Парма»

«Парма» показывает стабильные результаты в этом сезоне, набрав 15 очков и расположившись на 13-м месте в таблице. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.40 гола за игру. Однако у «Пармы» есть проблемы в обороне, команда пропускает по 1.80 гола за матч, и это может сыграть важную роль в предстоящей встрече. Анж-Йоан Бонни, лучший бомбардир команды, с 4 голами в 16 матчах, может помочь своей команде в атаке.

Последние матчи «Пармы»:

Интер 3:1 Парма

Парма 3:1 Лацио

Парма 1:3 Аталанта

Венеция 1:2 Парма

Парма 0:1 Дженоа

«Верона»

Ситуация у «Вероны» куда более напряженная. Команда набрала всего 12 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице. «Верона» не выигрывает в последних четырех матчах и пропускает в каждом из них. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но при этом пропустила 15. Лучший бомбардир команды, Каспер Тенгстедт, с 6 голами, вряд ли сможет справиться с проблемами в обороне.

Последние матчи «Вероны»:

Верона 1:4 Эмполи

Кальяри 1:0 Верона

Верона 0:5 Интер

Фиорентина 3:1 Верона

Верона 3:2 Рома

Личные встречи

История личных встреч между «Пармой» и «Вероной» показывает довольно сбалансированную картину, но преимущество на стороне «Вероны», которая не проигрывает в 5 из последних 7 матчей. Однако на поле «Пармы» игра часто завершалась победами хозяев.

Последние встречи:

15.02.2021: Верона 2:1 Парма

04.10.2020: Парма 1:0 Верона

01.07.2020: Верона 3:2 Парма

29.10.2019: Парма 0:1 Верона

24.05.2015: Парма 2:2 Верона

Статистика

«Парма»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Верона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

Прогноз на матч «Парма» – «Верона»

В предстоящем матче «Парма» имеет преимущество, играя дома и показав хорошие результаты в последних играх, несмотря на проблемы в обороне. «Верона», напротив, борется за выживание и испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне, что делает еe уязвимой в предстоящем поединке. Учитывая проблемы в защите у обеих команд, ожидается, что матч будет результативным. Однако «Парма» все же имеет больше шансов на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Пармы» – коэффициент 2.00

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Пармы» за коэффициент 10.00

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