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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Хольштайн», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Хольштайн», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года в рамках 14-го тура Бундеслиги на стадионе Боруссия-Парк «Боруссия» М примет «Хольштайн Киль». Команды находятся в разных фазах сезона: если «Боруссия М» борется за места в верхней части таблицы, то «Хольштайн Киль» с трудом находит свою игру и находится в нижней части таблицы.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М располагается на 11-й строчке в Бундеслиге с 18 очками после 13 туров. Команда продолжает показывать стабильные результаты, набирая очки в большинстве матчей. В последних 5 играх «Боруссия М» забила 7 голов, в среднем 1.40 гола за матч. Стоит отметить, что команда имеет хорошую результативность, но и пропускает в среднем 1 гол за матч.

    Тим Кляйндинст с 8 голами в 15 матчах продолжает быть лучшим бомбардиром, и именно его игра в атаке будет ключевой в предстоящем матче. В последних 3 матчах «Боруссия М» забивает, и вряд ли этот тренд прервется в игре с «Хольштайн Киль».

    Последние матчи «Боруссии М»:

    «Хольштайн»

    «Хольштайн Киль» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге и занимает 17-е место с 5 очками после 13 туров. Команда в последнее время испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей «Хольштайн Киль» забил всего 3 гола, в среднем 0.60 гола за матч, и пропустил 10 мячей, что является одним из худших показателей лиги. В последних 4 играх команда не набирала очков и продолжает демонстрировать слабую игру в обороне.

    Ключевой проблемой является нестабильность команды и неспособность бороться с более сильными соперниками. В атаке «Хольштайн Киль» полагается на Сюто Матино, который забил 5 голов в 14 матчах, но этого недостаточно для борьбы с такими командами, как «Боруссия М».

    Последние матчи «Хольштайн»:

    • «Хольштайн Киль» 0:2 «РБ Лейпциг»
    • «Санкт-Паули» 3:1 «Хольштайн Киль»
    • «Хольштайн Киль» 0:3 «Майнц»
    • «Вердер» 2:1 «Хольштайн Киль»
    • «Хольштайн Киль» 1:0 «Хайденхайм»

    Личные встречи

    В последних встречах «Боруссия» М не имела особых проблем с «Хольштайн Киль». Несмотря на то, что игра была товарищеской, в июле 2024 года «Боруссия М» одержала победу 1:0, что подтверждает ее преимущество над этим соперником. Важно отметить, что в официальных матчах «Хольштайн Киль» вряд ли сможет навязать достойную борьбу в обороне против более сильного противника.

    Последние личные встречи:

    • «Боруссия» М 1:0 «Хольштайн Киль» (июль 2024, товарищеский матч)

    Статистика команд

    «Боруссия» М:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Хольштайн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Боруссия» М – «Хольштайн»

    «Боруссия М» находится в более сильной форме и имеет явное преимущество перед «Хольштайн Киль». Команда из Мeнхенгладбаха продолжает забивать в каждом матче, в то время как «Хольштайн Киль» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне. «Боруссия М» скорее всего будет контролировать игру и забьет несколько мячей в воротах ослабленного соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии» М – коэффициент 1.50
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Боруссии» М за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:23
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