14 декабря 2024 года в рамках 14-го тура Бундеслиги на стадионе Боруссия-Парк «Боруссия» М примет «Хольштайн Киль». Команды находятся в разных фазах сезона: если «Боруссия М» борется за места в верхней части таблицы, то «Хольштайн Киль» с трудом находит свою игру и находится в нижней части таблицы.

«Боруссия» М

«Боруссия» М располагается на 11-й строчке в Бундеслиге с 18 очками после 13 туров. Команда продолжает показывать стабильные результаты, набирая очки в большинстве матчей. В последних 5 играх «Боруссия М» забила 7 голов, в среднем 1.40 гола за матч. Стоит отметить, что команда имеет хорошую результативность, но и пропускает в среднем 1 гол за матч.

Тим Кляйндинст с 8 голами в 15 матчах продолжает быть лучшим бомбардиром, и именно его игра в атаке будет ключевой в предстоящем матче. В последних 3 матчах «Боруссия М» забивает, и вряд ли этот тренд прервется в игре с «Хольштайн Киль».

Последние матчи «Боруссии М»:

«Хольштайн Киль» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге и занимает 17-е место с 5 очками после 13 туров. Команда в последнее время испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей «Хольштайн Киль» забил всего 3 гола, в среднем 0.60 гола за матч, и пропустил 10 мячей, что является одним из худших показателей лиги. В последних 4 играх команда не набирала очков и продолжает демонстрировать слабую игру в обороне.

Ключевой проблемой является нестабильность команды и неспособность бороться с более сильными соперниками. В атаке «Хольштайн Киль» полагается на Сюто Матино, который забил 5 голов в 14 матчах, но этого недостаточно для борьбы с такими командами, как «Боруссия М».

Последние матчи «Хольштайн»:

Личные встречи

В последних встречах «Боруссия» М не имела особых проблем с «Хольштайн Киль». Несмотря на то, что игра была товарищеской, в июле 2024 года «Боруссия М» одержала победу 1:0, что подтверждает ее преимущество над этим соперником. Важно отметить, что в официальных матчах «Хольштайн Киль» вряд ли сможет навязать достойную борьбу в обороне против более сильного противника.

Последние личные встречи:

«Боруссия» М 1:0 «Хольштайн Киль» (июль 2024, товарищеский матч)

Статистика команд

«Боруссия» М:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Хольштайн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Хольштайн»

«Боруссия М» находится в более сильной форме и имеет явное преимущество перед «Хольштайн Киль». Команда из Мeнхенгладбаха продолжает забивать в каждом матче, в то время как «Хольштайн Киль» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне. «Боруссия М» скорее всего будет контролировать игру и забьет несколько мячей в воротах ослабленного соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» М – коэффициент 1.50

Оба забьют – Нет – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Боруссии» М за коэффициент 7.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!