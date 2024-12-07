8 декабря на стадионе имени В. Лобановского в Киеве состоится захватывающее противостояние между «Динамо Киев» и «Александрией» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Украины. Обе команды на данный момент занимают лидирующие позиции в чемпионате, и этот матч может сыграть ключевую роль в борьбе за чемпионство.

«Динамо» Киев

«Динамо Киев» продолжает свою победную серию в Премьер-лиге, занимая 1-е место в турнире с 37 очками после 15 туров. Команда тренера Мирчи Луческу продолжает оставаться одной из самых стабильных в Украине, не проигрывая в последних 15 матчах чемпионата. В последних играх «Динамо» забивает в среднем 1.40 гола за матч, однако защитная линия также пропускает – в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды, Владислав Ванат, с 8 голами, продолжает показывать отличные результаты.

Последние матчи «Динамо» Киев:

Александрия 0:0 Динамо Киев

Колос 1:1 Динамо Киев

Динамо Киев 1:2 Виктория Пльзень (Лига Европы)

Динамо Киев 3:1 Черноморец Одесса

Динамо Киев 2:1 Полесье

«Александрия» также находится в отличной форме, на данный момент занимает 2-е место с 37 очками, а после 15 туров не проигрывает уже 20 матчей подряд. В последних 5 играх команда продемонстрировала отличную атакующую форму, забив 8 голов, а также продемонстрировала надежную защиту, пропустив всего 1 мяч. Александр Филиппов, с 5 голами, является главным бомбардиром команды. Несмотря на свою отличную серию, Александрия сталкивается с трудностями в играх против сильных соперников, особенно в выездных матчах.

Последние матчи «Александрия»:

Александрия 0:0 Динамо Киев

Александрия 3:0 Черноморец Одесса

Верес 1:1 Александрия

Александрия 3:0 Карпаты

Александрия 1:0 Полесье

Личные встречи

История очных встреч подтверждает доминирование «Динамо Киев». В последних 15 матчах против «Александрии» «Динамо» не проигрывает, что говорит о явном преимуществе киевлян в этих противостояниях. В последних встречах «Александрия» редко может одержать победу, особенно на выезде.

Последние встречи:

04.12.2024: Александрия 0:0 Динамо Киев

13.04.2024: Александрия 0:1 Динамо Киев

01.10.2023: Динамо Киев 4:2 Александрия

20.05.2023: Александрия 1:5 Динамо Киев

10.11.2022: Динамо Киев 3:1 Александрия

Статистика

«Динамо Киев»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Александрия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Александрия»

«Динамо Киев» обладает большим преимуществом в очных встречах и на своем стадионе, что делает киевлян фаворитами. Несмотря на отличную форму «Александрии», которая не проигрывает уже 20 матчей подряд, трудно ожидать, что они смогут одержать победу в Киеве. Ожидается, что «Динамо» будет контролировать игру и, вероятно, добьется минимальной победы, несмотря на небольшие проблемы в обороне. «Александрия», несмотря на свою надежную защиту, вряд ли сможет выстоять против атакующих сил «Динамо».

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.65

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Динамо Киев» 2:1 за коэффициент 7.50.

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